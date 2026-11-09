경찰, 李대통령 부부 등 168명 개인정보 업로드 경위 조사

한동훈 자녀 스펙 의혹 추가 고발 2건 접수…서울청 배당

13개 의혹 김병기 사건 마무리…신병 확보 등 공소청과 논의

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부 등 공군 1호기 탑승자 168명의 개인정보 유출 사건과 관련해 경찰이 개인정보 업로드 경위를 수사하고 있다.

경찰청은 9일 정례 기자 간담회 서면 답변에서 '공군 1호기 개인정보 유출 사건'과 관련해 "지난 3일 정식 수사로 전환했으며 국제공조, 자료분석 및 관련자 조사 등 해당 정보 업로드 경위를 규명하기 위해 면밀히 수사 중"이라고 설명했다. 이어 경찰청은 "수사 중인 사안으로 구체적인 내용은 알려드릴 수 없다"고 부연했다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

앞서 지난 6월 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건이 뒤늦게 알려졌다. 한 보안 관련 사이트에 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이 올라왔던 것. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다. 노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다. 경찰청 국가수사본부 사이버테러수사대에서 이번 사건을 수사 중이다.

경찰은 한동훈 무소속 국회의원 자녀 허위 스펙 고발 사건을 추가로 2건 접수해 서울경찰청에 배당했다. 사건은 모두 서울경찰청 광역범죄수사대에서 맡는다.

경찰은 아파트 부정 청약 등 8개 의혹을 받는 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 수사도 마무리하고 있다. 이 전 후보자는 2024년 서울 서초구 반포동 '래미안 원펜타스' 아파트 청약 과정에서 결혼한 장남을 미혼 부양가족으로 포함해 가점을 부풀렸다는 부정 청약 의혹을 비롯해 보좌진 갑질·폭언, 자녀 입시·병역 특혜 등의 의혹으로 고발됐다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 2월 서울 방배경찰서에서 관련 고발 8건을 넘겨받았으며, 3월에는 이 전 후보자의 자택 등 5곳을 압수수색했다.

경찰은 자녀 취업 청탁과 공천헌금 수수 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 국회의원 사건도 수사를 마무리하며 공소청과 논의 중이다. 앞서 경찰은 김병기 의원에 대한 구속영장을 신청했다. 다만 공소청에서 구속영장을 반려하고 보완수사를 요구했다. 이후 경찰은 김 의원을 추가로 불러서 조사했다.

경찰은 금융권 해킹 사건과 서울시 한강버스 계약 리베이트 의혹 등도 수사 중이다.

calebcao@newspim.com