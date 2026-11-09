'엔디비아 얼굴' 매디슨 황 없이 'AI 데이' 개막, 현장서는 "불참 아쉬워"

젠슨 황 불륜 인정 하루 만에…장녀 매디슨 황 방한 전격 취소

카카오모빌리티 포토세션 취소·협약식 비공개 전환

탈라 부사장 "LG·현대차·두산과 공장 AI 협력"…한국 협력 강조

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 엔비디아의 한국 최대 행사인 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'이 개막했으나, 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 장녀 매디슨 황 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사가 방한을 취소하면서 현장에서는 아쉬움 섞인 목소리가 나왔다.

예정된 행사 일정은 차질 없이 진행됐지만, 글로벌 기업의 피지컬 인공지능(AI)을 대표하는 인사가 불참하면서 행사의 무게감이 떨어지게 됐다는 평가까지 뒤따랐다.

엔비디아는 9일과 10일 이틀간 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 엔비디아 AI 데이 서울을 개최한다. 개발자, 스타트업, 기업, 파트너, 연구자, AI 업계 리더들 등이 한자리에 모여 최신 AI 기술과 산업 트렌드, 실제 적용 사례를 공유하는 대표 행사다. 연간 2000명이 몰리는 엔비디아의 한국 최대 행사지만, 정작 엔비디아 측 얼굴로 나설 예정이던 황 수석이사의 모습은 찾아볼 수 없었다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 서울 강남구 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026' 키노트세션. 2026.11.09 raul1649@newspim.com

◆ 매디슨 황 불참에 AI 데이 현장서 아쉬움

황 수석이사는 이날 행사에 참석할 예정이었으나, 입국 전날인 7일 방한을 전격 취소했다. 일각에서는 황 CEO의 불륜과 상대방의 스파이 의혹이 황 수석이사 방한 취소의 사유라는 분석이 나온다. 엔비디아 측은 황 수석이사의 방한 취소의 구체적인 사유를 밝히진 않았지만, 업계에서는 황 CEO와 관련된 논란을 의식했을 것으로 보고 있다.

황 CEO는 전날 임직원에게 보낸 내부 메모에서 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전 고위 임원 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정했다. 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 미국 정보당국이 앨리스 황을 중국 국가안전부에 포섭된 인물로 판단했다고 보도했다. 엔비디아 이사회는 "국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 믿을 만한 이유는 없다"면서도 관련 정보를 검토하겠다는 입장이다.

그간 황 수석이사는 엔비디아의 디지털 트윈·로봇 시뮬레이션 플랫폼 사업을 이끌며 국내 기업과의 피지컬AI 협력에서 창구 역할을 해 왔다. 지난 8월에는 서울 서초구 LG전자 양재 R&D캠퍼스 데이터팩토리를 찾아 로보틱스 파트너십을 논의하기도 했다. 이번 방한 중에는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 면담을 비롯해 AI 기업과 만남을 추진했다.

행사 당일인 9일 오전에는 엔비디아·카카오모빌리티의 레벨4 자율주행 업무협약(MOU)에 앞서 공개 포토세션과 현장 질의응답을 진행할 예정이었다. 공개 행사는 취소됐고, 양사 업무협약은 가우라브 아가왈 엔비디아 수석 디렉터가 참석한 가운데 비공개로 진행됐다. 이날 저녁 예정됐던 국내 AI 반도체 기업 리벨리온 본사 방문도 취소됐다.

황 수석이사가 불참했지만 이날 AI 데이는 정상적으로 진행됐다. 엔비디아 측은 기존 키노트세션을 포함한 등 일정에 황 수석이사가 직접 연사로 나서는 공식 일정은 없어서 행사 진행에는 문제가 없다고 밝혔다.

하지만 이날 행사 참가자들은 아쉬움을 토로했다. 한 AI 기업의 개발자는 "피지컬 AI 사업을 대표하는 황 수석이사가 한국에 방문해 기업들과 협력, 또 현장 참가자들과 만남을 기대했었는데 아쉽다"며 "세션 내용들은 유익했지만, 전체적으로 무게감이 떨어지는 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 디푸 탈라 엔비디아 로보틱스·엣지AI 부문 부사장이 9일 '엔비디아 AI 데이 서울 2026' 키노트세션에서 발표하고 있다. 2026.11.09 raul1649@newspim.com

◆ "한국 제조업이 피지컬AI 무대"…LG전자·현대차 등과 협력

엔비디아는 이날 키노트 기조연설에서 한국 시장에 대한 기대를 거듭 강조했다. 디푸 탈라 엔비디아 로보틱스·엣지AI 부문 부사장은 "한국은 중공업, 자동차, 전자 등 제조 강국"이라며 "한국은 앞으로 10년간 피지컬AI 여정에서 매우 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

탈라 부사장은 지난 50년간 공장 자동화가 대량생산 위주에 맞춰져 있다는 점을 짚으면서 "제조업의 90%를 차지하는 중소기업에는 기술이 충분하지 않아 도입되지 못했다"며 "로봇 파운데이션 모델과 시뮬레이션 기술이 성숙하면서 상황이 바뀌고 있다"고 설명했다. 공장·창고의 디지털 트윈을 만드는 데 엔지니어 수십 명이 몇 달씩 매달려야 했지만, 최근 기술 발전으로 엔지니어 한 명이 일주일 안에 끝낼 수 있게 됐다며 "100배 빨라졌다"고 표현했다.

국내 협력 사례도 공개했다. 탈라 부사장은 LG전자와 올해 대부분의 기간에 걸쳐 협업하며, 엔비디아 '아이작 심'과 '아이작 랩'으로 세탁기, 냉장고 등 가전 생산 공정에 투입할 로봇을 학습시키고 있다고 소개했다. 현대차그룹과는 공장 전체를 디지털 트윈으로 옮겨 범용 로봇 투입을 실험하고 있다. 두산로보틱스와는 엔비디아 물리엔진 '뉴턴'을 활용해 자동차 부품 등의 샌딩(연마) 공정을 시뮬레이션하고 있다고 밝혔다.

이어 조나단 코헨 엔비디아 응용 연구 부문 부사장은 오픈 모델 '네모트론'을 중심으로 한 에이전틱AI 전략을 소개했다. 코헨 부사장은 네이버클라우드가 '네모트론 연합'에 참여해 학습 데이터를 공유하고 있다고 밝혔다. SK텔레콤, LG AI연구원, 업스테이지가 한국형 AI 모델 개발에 네모트론 기술과 데이터셋을 활용하고 있다고도 언급했다.

이번 행사는 10일까지 이틀간 열리며 약 2000명이 참석한다. 첫날에는 피지컬AI, 에이전틱AI, AI 인프라 3개 트랙에서 15개 세션이 진행된다.

raul1649@newspim.com