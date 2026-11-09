롯데 유통 수장 3인방, 첫 성적표 '합격점'…신동빈 재신임 받을까

롯데그룹 정기 임원인사 이달 말…유통 3인방 평가 촉각

정현석, 백화점 3분기 최대 매출…외국인 매출 1조 돌파

차우철, 마트 영업익 87.5%↑…추대식, 롯데온 적자 축소

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데그룹 유통 부문 신임 대표이사 3인이 나란히 3분기 실적을 개선하며 연말 인사에서 유임 가능성에 무게가 실린다. 정현석 롯데백화점 대표와 차우철 롯데마트·슈퍼 대표, 추대식 롯데쇼핑 e커머스사업부 대표가 이끄는 사업부는 올해 3분기 매출 증가와 손익 개선을 동시에 이뤄냈다.

오프라인 점포 재편과 온라인 사업의 체질 개선 등 주요 과제가 한창 진행 중인 점도 경영 연속성을 고려할 핵심 요인이다. 지난해 말 발탁된 신임 수장들에게 후속 성과를 낼 시간을 부여할 것이라는 관측이 나온다.

[AI 일러스트=남라다 기자]

9일 유통업계에 따르면 롯데그룹은 이달 말께 2027년 정기 임원인사를 단행할 가능성이 유력하게 거론된다. 통상 롯데그룹은 11월 말 정기 임원인사를 발표해 왔다. 2024년에는 11월 28일, 지난해에는 이보다 이틀 앞선 11월 26일 인사를 단행했다.

특히 롯데는 지난해 인사에서 김상현 유통군 총괄대표 부회장 겸 롯데쇼핑 대표이사가 물러난 데 이어, 정준호 롯데백화점 대표와 강성현 롯데마트·슈퍼 대표, 박익진 롯데이커머스 대표를 동시에 교체하는 대대적인 인적 쇄신을 감행했다. 후임으로는 백화점사업부에 정현석 당시 아울렛사업본부장을, 마트·슈퍼에 차우철 당시 롯데GRS 대표를, 이커머스에 추대식 전무를 각각 전면 배치했다. 이번 임원인사는 신임 경영진이 주도해 온 사업 재편과 실적 반등 성과를 종합 평가하는 자리가 될 전망이다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆정현석, 백화점 3분기 최대 매출…점포 재편 주도

정현석 대표는 지난해 11월 인사에서 발탁된 1975년생 전문경영인으로, 롯데백화점 역대 최연소 대표다. 전무 승진 1년 만에 부사장으로 고속 승진하며 백화점 수장에 오른 것은 신동빈 회장의 두터운 신임이 반영된 인사로 풀이된다. 특유의 '젊은 감각'과 함께 '현장 중심 리더십'은 정 대표의 역량을 가장 잘 표현하는 수식어로 꼽힌다.

롯데백화점 취임 이후 정 대표는 저효율 점포 정리와 핵심 점포 투자를 병행하는 '선택과 집중' 전략을 현장에서 진두지휘해 왔다.

지난 6일 받아든 성적표는 합격점이다. 롯데쇼핑이 발표한 실적에 따르면 올해 3분기 연결 기준 매출(순매출 기준)은 3조6532억원으로 전년 동기 대비 7.1% 늘었다. 영업이익은 1756억원으로 34.5% 증가했으며, 1~3분기 누적 영업이익 역시 5184억원으로 62.3% 급증했다.

실적 개선세를 이끈 사업부는 백화점 부문이다. 백화점의 지난 3분기 순매출액은 8081억원으로 전년 동기 대비 5.7% 늘어 3분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 영업이익은 1129억원으로 35.7% 크게 늘었다. 1~3분기 누적 순매출액과 영업이익도 각각 2조5716억원, 4238억원으로 7.7%, 52.3% 증가했다.

본점과 잠실점, 부산본점, 인천점 등 대형 거점 점포로의 고객 유입 확대와 고마진 패션 상품군의 성장이 전체 수익성을 대폭 견인했다. 해외 사업 역시 베트남과 인도네시아 전 점포의 영업이익이 늘어난 덕에 해외 영업이익 71억원을 기록하며 99.2% 폭증했다.

외국인 고객 유치전에서도 성과를 냈다. 롯데백화점은 지난달 6일 아울렛과 쇼핑몰을 포함한 올해 외국인 누적 매출이 1조원을 넘어섰다고 밝혔다. 국내 백화점 3사 가운데 가장 먼저 달성한 기록이다.

저효율 점포를 정돈하고 알짜 상권에 집중하는 점포 재편 속도도 높이고 있다. 올해 3월 분당점 영업을 종료한 데 이어, 지난달 29일에는 신세계와 부산 센텀시티점 자산 양수도 계약을 체결했다. 센텀시티점의 구체적인 영업 종료 시점은 공정거래위원회 기업결합 심사 등 관련 절차가 마무리되는 대로 확정될 예정이다.

미아점은 이지스자산운용을 우선협상대상자로 선정해 매각 절차를 추진 중이다. 건대스타시티점은 2028년 10월 임대차 계약이 만료되며, 이후 운영 방안은 아직 확정되지 않았다. 반면 롯데몰 벨리타운 청량리를 새로 열고 잠실점 식품관 리뉴얼에 착수하는 등 핵심 상권을 향한 투자 행보는 지속 이어가고 있다.

제타 스마트센터 부산 내부 오토프리저 구역. '오토프리저' 냉동 자동화 구역에서 피킹 로봇 '봇(Bot)'이 상품을 이동시키고 있다. 오카도 파트너사 최초의 완전 자동화 냉동 보관 구역으로 작업자 개입 없이 피킹 로봇 '봇(Bot)'이 작동된다. [사진=롯데마트]

◆차우철, 마트 이익 87%↑…부산센터 안착 과제

차우철 대표가 맡은 마트·슈퍼 부문도 3분기 손익을 크게 띄웠다. 마트 3분기 순매출액은 1조4626억원으로 전년 동기 대비 9.7% 늘었고, 영업이익은 216억원으로 87.5% 대폭 증가했다. 누적 순매출액은 4조3177억원(4.9%↑), 누적 영업이익은 175억원을 기록했다.

슈퍼 부문은 3분기 순매출액 3347억원, 영업이익 57억원으로 각각 6.7%, 16.2% 성장세를 이었다. 다만 누적 영업이익은 61억원으로 43.2% 줄어든 만큼 향후 손익 회복세를 지속 끌고 가야 하는 숙제를 안았다.

국내 마트는 제타 스마트센터 가동에 따른 초기 투자 비용 부담에도 오프라인 현장 매출 호조에 힘입어 179억원의 영업이익을 올렸다. 소비쿠폰 기저효과, 명절 시점 차이, 유통 경쟁 완화 등 우호적인 영업 여건도 실적 반등을 뒷받침했다. 해외 마트는 인도네시아의 소비 부진과 경쟁 과열 여파로 전체 매출과 영업이익이 다소 감소했다.

차 대표는 지난 8월 영국 오카도 기술을 이식한 '제타 스마트센터 부산'을 궤도에 올리며 온라인 장보기 사업 확대를 위한 물류 기반을 갖췄다. 이제는 통합 앱 '제타(ZETTA)'의 시장 안착이 당면 과제다. 신규 고객 유입과 재구매 확대를 통해 주문량과 센터 가동률을 끌어올리고, 초기 투자·운영 비용을 감당할 수 있는 안정적인 수익 구조를 조기에 정착시켜야 한다.

롯데GRS에서 현장 경륜을 쌓은 차 대표는 신선식품과 자체브랜드(PB), 단독 기획 상품 라인업을 강화하며 오프라인 경쟁력 제고를 이끌고 있다. 오프라인 본업의 회복세를 고수하면서 온라인 투자 결실을 눈앞에 보여주는 것이 향후 핵심 평가 요소가 될 전망이다.

롯데온은 고객 맞춤형 쇼핑 환경을 구축하기 위해 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱)을 리뉴얼했다고밝혔다. [사진=롯데온]

◆추대식, 롯데온 매출 반등…적자 축소 성과

추대식 대표가 이끄는 롯데온(이커머스 사업부)은 매출 회복과 적자 감축이라는 두 마리 토끼를 잡는 데 성공했다. 3분기 순매출액은 267억원으로 전년 동기 대비 18.4% 늘어났으며, 영업손실은 72억원으로 적자 폭을 24억원 줄였다.

올 상반기 매출이 2.7% 역성장했던 롯데온은 3분기 두 자릿수 턴어라운드에 힘입어 누적 실적도 반등했다. 지난 1~3분기 누적 순매출액은 801억원으로 3.5% 신장했다. 패션·뷰티 등 마진율이 높은 핵심 상품군에 역량을 모으고 광고 수익 구조를 확대한 점이 손익 체질 개선을 이끌었다. 디지털 온누리상품권 연계 거래액 증가도 매출 성장에 보탬이 됐다.

다만 1~3분기 누적 영업손실이 204억원 수준으로 적자 규모는 축소됐으나, 역성장 굴레를 벗기까지는 넘어야 할 산이 많다. 매출 상승 기세를 이어가는 동시에 손실을 한층 더 축소하고 핵심 카테고리의 펀더멘털을 끌어올리는 작업이 추 대표가 풀어야 할 과제로 남아있다.

유통 부문 3개 사업 수장이 나란히 매출 성장과 손익 개선 성과를 내놓은 점은 연말 임원인사에서 재신임을 뒷받침할 긍정적 요인이다. 백화점의 거점 매장 재편과 마트의 온라인 물류망 구축 등 굵직한 사업들이 한창 진행 중인 만큼 경영 연속성 역시 최우선으로 고려될 전망이다.

유통업계 한 관계자는 "취임한 지 1년도 안 된 3인방이 외형 성장과 수익성 개선이라는 두 마리 토끼를 잡으며 리더십을 증명했다"며 "점포 재편이나 온라인 물류 구축 같은 굵직한 사업이 본격 진행 중인 만큼, 그룹 차원에서도 경영 연속성을 감안해 이들에게 힘을 실어줄 가능성이 커 보인다"고 말했다.

다만 롯데지주 측은 "통상 11월 말이나 12월 초 정기 임원인사를 발표해 왔다"며 "올해 인사의 정확한 시기와 규모는 아직 정해지지 않았다"고 말했다.

nrd@newspim.com