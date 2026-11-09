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롯데 유통 수장 3인방, 첫 성적표 '합격점'…신동빈 재신임 받을까

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AI 핵심 요약

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  • 롯데 유통 신임 대표 3인이 3분기 실적 개선에 성공했다.
  • 정현석 대표는 백화점 매출과 영업이익을 크게 늘렸다.
  • 차우철·추대식 대표도 손익 개선으로 유임 가능성이 거론됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

롯데그룹 정기 임원인사 이달 말…유통 3인방 평가 촉각
정현석, 백화점 3분기 최대 매출…외국인 매출 1조 돌파
차우철, 마트 영업익 87.5%↑…추대식, 롯데온 적자 축소

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데그룹 유통 부문 신임 대표이사 3인이 나란히 3분기 실적을 개선하며 연말 인사에서 유임 가능성에 무게가 실린다. 정현석 롯데백화점 대표와 차우철 롯데마트·슈퍼 대표, 추대식 롯데쇼핑 e커머스사업부 대표가 이끄는 사업부는 올해 3분기 매출 증가와 손익 개선을 동시에 이뤄냈다.

오프라인 점포 재편과 온라인 사업의 체질 개선 등 주요 과제가 한창 진행 중인 점도 경영 연속성을 고려할 핵심 요인이다. 지난해 말 발탁된 신임 수장들에게 후속 성과를 낼 시간을 부여할 것이라는 관측이 나온다.

[AI 일러스트=남라다 기자]

9일 유통업계에 따르면 롯데그룹은 이달 말께 2027년 정기 임원인사를 단행할 가능성이 유력하게 거론된다. 통상 롯데그룹은 11월 말 정기 임원인사를 발표해 왔다. 2024년에는 11월 28일, 지난해에는 이보다 이틀 앞선 11월 26일 인사를 단행했다. 

특히 롯데는 지난해 인사에서 김상현 유통군 총괄대표 부회장 겸 롯데쇼핑 대표이사가 물러난 데 이어, 정준호 롯데백화점 대표와 강성현 롯데마트·슈퍼 대표, 박익진 롯데이커머스 대표를 동시에 교체하는 대대적인 인적 쇄신을 감행했다. 후임으로는 백화점사업부에 정현석 당시 아울렛사업본부장을, 마트·슈퍼에 차우철 당시 롯데GRS 대표를, 이커머스에 추대식 전무를 각각 전면 배치했다. 이번 임원인사는 신임 경영진이 주도해 온 사업 재편과 실적 반등 성과를 종합 평가하는 자리가 될 전망이다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆정현석, 백화점 3분기 최대 매출…점포 재편 주도

정현석 대표는 지난해 11월 인사에서 발탁된 1975년생 전문경영인으로, 롯데백화점 역대 최연소 대표다. 전무 승진 1년 만에 부사장으로 고속 승진하며 백화점 수장에 오른 것은 신동빈 회장의 두터운 신임이 반영된 인사로 풀이된다. 특유의 '젊은 감각'과 함께 '현장 중심 리더십'은 정 대표의 역량을 가장 잘 표현하는 수식어로 꼽힌다.

롯데백화점 취임 이후 정 대표는 저효율 점포 정리와 핵심 점포 투자를 병행하는 '선택과 집중' 전략을 현장에서 진두지휘해 왔다.

지난 6일 받아든 성적표는 합격점이다. 롯데쇼핑이 발표한 실적에 따르면 올해 3분기 연결 기준 매출(순매출 기준)은 3조6532억원으로 전년 동기 대비 7.1% 늘었다. 영업이익은 1756억원으로 34.5% 증가했으며, 1~3분기 누적 영업이익 역시 5184억원으로 62.3% 급증했다.

실적 개선세를 이끈 사업부는 백화점 부문이다. 백화점의 지난 3분기 순매출액은 8081억원으로 전년 동기 대비 5.7% 늘어 3분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 영업이익은 1129억원으로 35.7% 크게 늘었다. 1~3분기 누적 순매출액과 영업이익도 각각 2조5716억원, 4238억원으로 7.7%, 52.3% 증가했다.

본점과 잠실점, 부산본점, 인천점 등 대형 거점 점포로의 고객 유입 확대와 고마진 패션 상품군의 성장이 전체 수익성을 대폭 견인했다. 해외 사업 역시 베트남과 인도네시아 전 점포의 영업이익이 늘어난 덕에 해외 영업이익 71억원을 기록하며 99.2% 폭증했다.

외국인 고객 유치전에서도 성과를 냈다. 롯데백화점은 지난달 6일 아울렛과 쇼핑몰을 포함한 올해 외국인 누적 매출이 1조원을 넘어섰다고 밝혔다. 국내 백화점 3사 가운데 가장 먼저 달성한 기록이다. 

저효율 점포를 정돈하고 알짜 상권에 집중하는 점포 재편 속도도 높이고 있다. 올해 3월 분당점 영업을 종료한 데 이어, 지난달 29일에는 신세계와 부산 센텀시티점 자산 양수도 계약을 체결했다. 센텀시티점의 구체적인 영업 종료 시점은 공정거래위원회 기업결합 심사 등 관련 절차가 마무리되는 대로 확정될 예정이다.

미아점은 이지스자산운용을 우선협상대상자로 선정해 매각 절차를 추진 중이다. 건대스타시티점은 2028년 10월 임대차 계약이 만료되며, 이후 운영 방안은 아직 확정되지 않았다. 반면 롯데몰 벨리타운 청량리를 새로 열고 잠실점 식품관 리뉴얼에 착수하는 등 핵심 상권을 향한 투자 행보는 지속 이어가고 있다.

제타 스마트센터 부산 내부 오토프리저 구역. '오토프리저' 냉동 자동화 구역에서 피킹 로봇 '봇(Bot)'이 상품을 이동시키고 있다. 오카도 파트너사 최초의 완전 자동화 냉동 보관 구역으로 작업자 개입 없이 피킹 로봇 '봇(Bot)'이 작동된다. [사진=롯데마트]

◆차우철, 마트 이익 87%↑…부산센터 안착 과제

차우철 대표가 맡은 마트·슈퍼 부문도 3분기 손익을 크게 띄웠다. 마트 3분기 순매출액은 1조4626억원으로 전년 동기 대비 9.7% 늘었고, 영업이익은 216억원으로 87.5% 대폭 증가했다. 누적 순매출액은 4조3177억원(4.9%↑), 누적 영업이익은 175억원을 기록했다.

슈퍼 부문은 3분기 순매출액 3347억원, 영업이익 57억원으로 각각 6.7%, 16.2% 성장세를 이었다. 다만 누적 영업이익은 61억원으로 43.2% 줄어든 만큼 향후 손익 회복세를 지속 끌고 가야 하는 숙제를 안았다.

국내 마트는 제타 스마트센터 가동에 따른 초기 투자 비용 부담에도 오프라인 현장 매출 호조에 힘입어 179억원의 영업이익을 올렸다. 소비쿠폰 기저효과, 명절 시점 차이, 유통 경쟁 완화 등 우호적인 영업 여건도 실적 반등을 뒷받침했다. 해외 마트는 인도네시아의 소비 부진과 경쟁 과열 여파로 전체 매출과 영업이익이 다소 감소했다.

차 대표는 지난 8월 영국 오카도 기술을 이식한 '제타 스마트센터 부산'을 궤도에 올리며 온라인 장보기 사업 확대를 위한 물류 기반을 갖췄다. 이제는 통합 앱 '제타(ZETTA)'의 시장 안착이 당면 과제다. 신규 고객 유입과 재구매 확대를 통해 주문량과 센터 가동률을 끌어올리고, 초기 투자·운영 비용을 감당할 수 있는 안정적인 수익 구조를 조기에 정착시켜야 한다.

롯데GRS에서 현장 경륜을 쌓은 차 대표는 신선식품과 자체브랜드(PB), 단독 기획 상품 라인업을 강화하며 오프라인 경쟁력 제고를 이끌고 있다. 오프라인 본업의 회복세를 고수하면서 온라인 투자 결실을 눈앞에 보여주는 것이 향후 핵심 평가 요소가 될 전망이다.

롯데온은 고객 맞춤형 쇼핑 환경을 구축하기 위해 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱)을 리뉴얼했다고밝혔다. [사진=롯데온]

◆추대식, 롯데온 매출 반등…적자 축소 성과

추대식 대표가 이끄는 롯데온(이커머스 사업부)은 매출 회복과 적자 감축이라는 두 마리 토끼를 잡는 데 성공했다. 3분기 순매출액은 267억원으로 전년 동기 대비 18.4% 늘어났으며, 영업손실은 72억원으로 적자 폭을 24억원 줄였다.

올 상반기 매출이 2.7% 역성장했던 롯데온은 3분기 두 자릿수 턴어라운드에 힘입어 누적 실적도 반등했다. 지난 1~3분기 누적 순매출액은 801억원으로 3.5% 신장했다. 패션·뷰티 등 마진율이 높은 핵심 상품군에 역량을 모으고 광고 수익 구조를 확대한 점이 손익 체질 개선을 이끌었다. 디지털 온누리상품권 연계 거래액 증가도 매출 성장에 보탬이 됐다.

다만 1~3분기 누적 영업손실이 204억원 수준으로 적자 규모는 축소됐으나, 역성장 굴레를 벗기까지는 넘어야 할 산이 많다. 매출 상승 기세를 이어가는 동시에 손실을 한층 더 축소하고 핵심 카테고리의 펀더멘털을 끌어올리는 작업이 추 대표가 풀어야 할 과제로 남아있다.

유통 부문 3개 사업 수장이 나란히 매출 성장과 손익 개선 성과를 내놓은 점은 연말 임원인사에서 재신임을 뒷받침할 긍정적 요인이다. 백화점의 거점 매장 재편과 마트의 온라인 물류망 구축 등 굵직한 사업들이 한창 진행 중인 만큼 경영 연속성 역시 최우선으로 고려될 전망이다.

유통업계 한 관계자는 "취임한 지 1년도 안 된 3인방이 외형 성장과 수익성 개선이라는 두 마리 토끼를 잡으며 리더십을 증명했다"며 "점포 재편이나 온라인 물류 구축 같은 굵직한 사업이 본격 진행 중인 만큼, 그룹 차원에서도 경영 연속성을 감안해 이들에게 힘을 실어줄 가능성이 커 보인다"고 말했다.

다만 롯데지주 측은 "통상 11월 말이나 12월 초 정기 임원인사를 발표해 왔다"며 "올해 인사의 정확한 시기와 규모는 아직 정해지지 않았다"고 말했다.

nrd@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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