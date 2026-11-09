KDI "AI 투자 중심으로 성장 양호…반도체 호황에도 소비 회복 더뎌"

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'11월 경제동향' 발표…3분기 실질 GDP 성장률 전년비 3.4%↑

10월 수출 93.7% 증가…고유가·시장금리 상승은 소비 여력 제약

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 한국개발연구원(KDI)이 인공지능(AI) 인프라 투자와 관련된 부문을 중심으로 우리 경제가 양호한 성장을 이어가고 있다고 진단했다.

다만 반도체 호황에 따른 소득 증가가 가계 전반으로 확산되는 흐름은 아직 뚜렷하지 않고, 고유가 부담도 이어지면서 소비 개선은 완만한 수준에 머물렀다고 평가했다.

KDI는 9일 발표한 '11월 경제동향'에서 반도체 생산과 투자뿐 아니라 AI 데이터센터 건설과 관련된 전자기기, 비철금속, 철강제품 수출과 기계류 설비투자에서도 개선 흐름이 나타나고 있다고 밝혔다.

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.10.27 eoyn2@newspim.com

◆ 데이터센터 수요에 철강과 전기기기 수출도 호조

우선 수출과 설비투자 호조에 힘입어 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 3.4% 성장했다. 계절조정 기준으로는 전 분기보다 1.0% 증가했다.

10월 수출액은 전년 동월 대비 93.7% 증가했으며, 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 76.1% 늘었다. 일평균 금액 기준 반도체와 컴퓨터 수출은 가격 급등의 영향으로 각각 226.8%, 442.3% 증가했다.

AI 인프라 투자와 관련된 다른 품목으로도 수출 호조가 이어졌다. 일평균 금액 기준 철강제품 수출은 11.2%, 비철금속은 25.2%, 전기기기는 58.2% 증가했다. KDI는 수출이 금액뿐 아니라 물량 측면에서도 양호한 흐름을 유지하고 있다고 평가했다.

설비투자도 AI 관련 부문을 중심으로 높은 증가세를 이어갔다. 9월 설비투자는 전년 동월 대비 10.1%, 계절조정 전월 대비 5.3% 증가했다. 반도체제조용기계 투자가 전년 동월보다 68.9% 늘었으며, 일반산업용기계와 전기 및 전자기기도 각각 15.2%, 9.9% 증가했다.

KDI는 "대외 수요 강세에 힘입어 반도체 생산과 투자가 높은 증가를 이어가는 가운데, AI 인프라 투자와 관련된 여타 부문도 개선되는 모습"이라고 평가했다. 반도체 호황이 데이터센터 건설에 필요한 전자기기와 금속제품, 산업용 기계 등 관련 산업의 수요까지 뒷받침하고 있다는 판단이다.

생산은 제조업의 일시적 위축이 해소되면서 개선됐다. 9월 전산업생산은 추석 시점 이동에 따른 조업일수 감소로 전년 동월 대비 증가율이 1.1%에 그쳤지만, 계절조정 전월 대비로는 3.0% 늘었다. 광공업생산은 자동차 생산 차질 해소와 반도체 및 기계장비 호조에 힘입어 전년 동월 대비 1.2% 증가했다.

건설투자는 비주거용 건축을 중심으로 부진이 다소 완화됐다. 9월 건설기성은 조업일수 감소로 전년 동월보다 1.6% 줄었으나, 계절조정 전월 대비로는 5.8% 증가했다. 다만 지방 주택경기 부진이 이어지면서 주거용 건축은 경상금액 기준 전년 동월 대비 8.8% 감소했다.

다만 서비스업에서는 성장세가 둔화되는 모습도 나타났다. KDI는 서비스업 생산에 대해 "계절조정 기준으로도 상반기의 높았던 증가세가 조정되는 모습"이라고 진단했다. 서비스업 생산 증가율은 전기 대비 1분기 1.4%, 2분기 1.3%에서 3분기 0.3%로 낮아졌다.

◆ 소매판매 반등에도 회복 완만…가계 물가 부담 지속

수출과 투자 호조에도 소비 회복 속도는 상대적으로 느렸다. 3분기 민간소비는 전년 동기 대비 1.1% 증가해 2분기 증가율인 2.4%보다 낮아졌다. 계절조정 전기 대비로는 0.2% 감소했다.

9월 소매판매액지수도 내구재를 중심으로 전년 동월 대비 0.4% 하락했다. 자동차 생산 차질 해소 등에 힘입어 계절조정 전월 대비로는 3.6% 증가했지만, 6월보다는 0.9% 낮은 수준에 머물렀다.

KDI는 소비 흐름에 대해 "최근의 부진을 일부 만회하였으나, 기조적인 개선 흐름은 완만한 수준에 그쳤다"며 "반도체 호황에 따른 소득 증가 효과가 가계 전반으로 확산되는 흐름이 아직 뚜렷하지 않은 가운데 고유가에 따른 가계 부담도 지속되고 있다"고 분석했다.

가계의 소비 여력을 제약하는 요인으로는 국제유가 반등에 따른 높은 물가상승률과 그간의 시장금리 상승을 지목했다. 다만 KDI는 2분기 개별소비세 인하 종료를 앞두고 소비 수요가 미리 발생하는 등 일시적 요인도 최근 민간소비 증가율 둔화에 일부 영향을 미쳤다고 설명했다.

10월 소비자물가 상승률은 2.8%로 전월의 2.9%보다 소폭 낮아졌다. 농산물 가격이 하락했지만 석유류 가격은 전년 동월 대비 14.9% 올라 높은 상승률을 유지했다. 누적된 수입물가 상승의 영향으로 가공식품 가격 상승률도 9월 2.1%에서 10월 2.9%로 확대됐다.

반도체 가격 상승은 국내 소비자물가에도 영향을 미쳤다. KDI는 "반도체가격 상승의 영향으로 휴대전화기(8.3% → 10.8%) 등 주요 IT 품목의 가격 상승폭이 확대되며 근원물가 상승 압력으로 작용"했다고 분석했다. 주요 IT 품목의 근원물가 상승률 기여도는 8월 0.19%포인트에서 10월 0.28%포인트로 확대됐다.

대외 불확실성도 경기 회복의 위험 요인으로 남아 있다. KDI는 "중동 지역의 갈등이 지속되고 주요국의 정책 불확실성도 확대되는 등 대외 위험도 상존한다"고 진단했다.

hyun9@newspim.com