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KDI "AI 투자 중심으로 성장 양호…반도체 호황에도 소비 회복 더뎌"

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AI 핵심 요약

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  • KDI는 9일 AI 인프라 투자 중심의 양호한 성장세가 이어진다고 진단했다
  • 반도체 호황에 힘입어 수출과 설비투자에서 관련 산업 개선이 나타났다
  • 소득 확산이 뚜렷하지 않고 고유가 부담으로 소비 회복은 완만했다고 평가했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'11월 경제동향' 발표…3분기 실질 GDP 성장률 전년비 3.4%↑
10월 수출 93.7% 증가…고유가·시장금리 상승은 소비 여력 제약

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 한국개발연구원(KDI)이 인공지능(AI) 인프라 투자와 관련된 부문을 중심으로 우리 경제가 양호한 성장을 이어가고 있다고 진단했다.

다만 반도체 호황에 따른 소득 증가가 가계 전반으로 확산되는 흐름은 아직 뚜렷하지 않고, 고유가 부담도 이어지면서 소비 개선은 완만한 수준에 머물렀다고 평가했다.

KDI는 9일 발표한 '11월 경제동향'에서 반도체 생산과 투자뿐 아니라 AI 데이터센터 건설과 관련된 전자기기, 비철금속, 철강제품 수출과 기계류 설비투자에서도 개선 흐름이 나타나고 있다고 밝혔다.

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.10.27 eoyn2@newspim.com

◆ 데이터센터 수요에 철강과 전기기기 수출도 호조

우선 수출과 설비투자 호조에 힘입어 올해 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 3.4% 성장했다. 계절조정 기준으로는 전 분기보다 1.0% 증가했다.

10월 수출액은 전년 동월 대비 93.7% 증가했으며, 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 76.1% 늘었다. 일평균 금액 기준 반도체와 컴퓨터 수출은 가격 급등의 영향으로 각각 226.8%, 442.3% 증가했다.

AI 인프라 투자와 관련된 다른 품목으로도 수출 호조가 이어졌다. 일평균 금액 기준 철강제품 수출은 11.2%, 비철금속은 25.2%, 전기기기는 58.2% 증가했다. KDI는 수출이 금액뿐 아니라 물량 측면에서도 양호한 흐름을 유지하고 있다고 평가했다.

설비투자도 AI 관련 부문을 중심으로 높은 증가세를 이어갔다. 9월 설비투자는 전년 동월 대비 10.1%, 계절조정 전월 대비 5.3% 증가했다. 반도체제조용기계 투자가 전년 동월보다 68.9% 늘었으며, 일반산업용기계와 전기 및 전자기기도 각각 15.2%, 9.9% 증가했다.

KDI는 "대외 수요 강세에 힘입어 반도체 생산과 투자가 높은 증가를 이어가는 가운데, AI 인프라 투자와 관련된 여타 부문도 개선되는 모습"이라고 평가했다. 반도체 호황이 데이터센터 건설에 필요한 전자기기와 금속제품, 산업용 기계 등 관련 산업의 수요까지 뒷받침하고 있다는 판단이다.

생산은 제조업의 일시적 위축이 해소되면서 개선됐다. 9월 전산업생산은 추석 시점 이동에 따른 조업일수 감소로 전년 동월 대비 증가율이 1.1%에 그쳤지만, 계절조정 전월 대비로는 3.0% 늘었다. 광공업생산은 자동차 생산 차질 해소와 반도체 및 기계장비 호조에 힘입어 전년 동월 대비 1.2% 증가했다.

건설투자는 비주거용 건축을 중심으로 부진이 다소 완화됐다. 9월 건설기성은 조업일수 감소로 전년 동월보다 1.6% 줄었으나, 계절조정 전월 대비로는 5.8% 증가했다. 다만 지방 주택경기 부진이 이어지면서 주거용 건축은 경상금액 기준 전년 동월 대비 8.8% 감소했다.

다만 서비스업에서는 성장세가 둔화되는 모습도 나타났다. KDI는 서비스업 생산에 대해 "계절조정 기준으로도 상반기의 높았던 증가세가 조정되는 모습"이라고 진단했다. 서비스업 생산 증가율은 전기 대비 1분기 1.4%, 2분기 1.3%에서 3분기 0.3%로 낮아졌다.

◆ 소매판매 반등에도 회복 완만…가계 물가 부담 지속

수출과 투자 호조에도 소비 회복 속도는 상대적으로 느렸다. 3분기 민간소비는 전년 동기 대비 1.1% 증가해 2분기 증가율인 2.4%보다 낮아졌다. 계절조정 전기 대비로는 0.2% 감소했다.

9월 소매판매액지수도 내구재를 중심으로 전년 동월 대비 0.4% 하락했다. 자동차 생산 차질 해소 등에 힘입어 계절조정 전월 대비로는 3.6% 증가했지만, 6월보다는 0.9% 낮은 수준에 머물렀다.

KDI는 소비 흐름에 대해 "최근의 부진을 일부 만회하였으나, 기조적인 개선 흐름은 완만한 수준에 그쳤다"며 "반도체 호황에 따른 소득 증가 효과가 가계 전반으로 확산되는 흐름이 아직 뚜렷하지 않은 가운데 고유가에 따른 가계 부담도 지속되고 있다"고 분석했다.

가계의 소비 여력을 제약하는 요인으로는 국제유가 반등에 따른 높은 물가상승률과 그간의 시장금리 상승을 지목했다. 다만 KDI는 2분기 개별소비세 인하 종료를 앞두고 소비 수요가 미리 발생하는 등 일시적 요인도 최근 민간소비 증가율 둔화에 일부 영향을 미쳤다고 설명했다.

10월 소비자물가 상승률은 2.8%로 전월의 2.9%보다 소폭 낮아졌다. 농산물 가격이 하락했지만 석유류 가격은 전년 동월 대비 14.9% 올라 높은 상승률을 유지했다. 누적된 수입물가 상승의 영향으로 가공식품 가격 상승률도 9월 2.1%에서 10월 2.9%로 확대됐다.

반도체 가격 상승은 국내 소비자물가에도 영향을 미쳤다. KDI는 "반도체가격 상승의 영향으로 휴대전화기(8.3% → 10.8%) 등 주요 IT 품목의 가격 상승폭이 확대되며 근원물가 상승 압력으로 작용"했다고 분석했다. 주요 IT 품목의 근원물가 상승률 기여도는 8월 0.19%포인트에서 10월 0.28%포인트로 확대됐다.

대외 불확실성도 경기 회복의 위험 요인으로 남아 있다. KDI는 "중동 지역의 갈등이 지속되고 주요국의 정책 불확실성도 확대되는 등 대외 위험도 상존한다"고 진단했다.

hyun9@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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