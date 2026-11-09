이주희 "5년 전 유동규 임원 평가 참여가 어떻게 이용철 대장동 증거인가"

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"법무부 장관 공백 70일 넘어"

"국민의힘, 근거 없는 지명 철회 공세 중단하라"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 9일 이용철 법무부 장관 후보자를 '대장동 사업의 숨은 설계자'로 지목하며 지명 철회를 요구하는 국민의힘을 향해 "허위사실 유포와 억지 주장을 멈추고 국회의 일을 하라"고 촉구했다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "국민의힘은 이 후보자에 대한 낙인의 근거를 하나도 제시하지 못하고 있다"며 이같이 밝혔다.

이주희 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이 원내대변인은 국민의힘이 이 후보자가 2010년 유동규 씨의 성남시시설관리공단 기획본부장 임용 당시 임원추천위원으로 참여한 사실을 근거로 제시한 데 대해 "당시 공단은 주차장과 체육시설 등을 관리하던 기관이었다"고 설명했다.

이어 "유 씨가 성남도시개발공사 기획본부장이 된 것은 2014년이고, 대장동 개발이 본격화한 것은 2015년"이라며 "5년 전 시설관리 기관의 임원 평가에 참여한 일이 어떻게 대장동 설계의 증거가 될 수 있는지 실소가 나올 지경"이라고 비판했다.

이 원내대변인은 "추천위원 5명 모두 유 씨에게 높은 점수를 줬고, 이 후보자는 그때나 지금이나 대장동 사업을 잘 모른다는 입장을 밝혔다"며 "의혹은 제기한 쪽이 입증해야 한다"고 강조했다.

그러면서 국민의힘을 향해 "이 후보자 해명의 어느 대목이 사실과 다른지, 후보자가 사업에 관여했다는 증거는 무엇인지부터 내놓으라"고 요구했다.

이 원내대변인은 "법무부 장관 자리는 이미 70일 넘게 비어 있다"며 "국민의힘은 근거 없는 낙인찍기와 지명 철회 공세, 국정 발목잡기를 중단하고 인사청문회 검증에 책임 있게 임하라"고 말했다.

allpass@newspim.com