현대캐피탈, 청소년 대상 '청사진' 금융사기 예방 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈은 7일 서울 중구 청소년 축제에서 금융사기 예방 프로그램을 진행했다
- 청소년 430여 명은 금융유형 테스트와 모의 보이스피싱 미션에 참여했다
- 참가자들은 OX 퀴즈 등을 통해 금융사기 예방법과 보이스피싱 구별법을 익혔다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대캐피탈이 지난 7일 서울시 중구 주최 청소년 축제 '야호'에 참여해 청소년 금융사기 예방 프로그램인 '청사진(청소년 금융 사기 예방에 진심)'을 진행했다고 9일 밝혔다.
이번 행사에서 현대캐피탈은 팝업스토어 형태의 부스를 꾸리고 청소년 맞춤형 3대 미션 프로그램을 운영했다.
부스에서는 용돈 관리 등 일상 관련 문항으로 개인별 금융 성향을 파악하는 '내 금융유형 테스트'를 진행했다. 참가자들은 테스트 결과에 따른 캐릭터 카드를 받으며 주의해야 할 금융사기 유형과 예방법을 확인했다.
현장에는 청소년 430여 명이 찾아 금융유형 테스트를 비롯해 실제 안내와 보이스피싱을 가려내는 '모의 보이스피싱', 금융 상식을 점검하는 'OX 퀴즈' 등 미션을 달성하며 금융사기 예방법을 익혔다.
부스에서는 직원들이 직접 제작한 '모의 보이스피싱' 미션도 실시됐다. 현대캐피탈 직원들은 실제 사례를 바탕으로 4가지 보이스피싱 시나리오를 작성하고 음성 녹음에 참여했다. 청소년들은 각 시나리오를 듣고 실제 금융기관 안내와 보이스피싱을 구별하는 법을 익혔다.
현대캐피탈 관계자는 "청소년의 금융사기 피해 증가 추세에 맞춰 금융사기 예방 지식을 쉽게 익히도록 체험 프로그램을 준비했다"며 "금융 취약계층을 보호할 수 있는 사회공헌 활동을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com