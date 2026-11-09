재경부, 아시아 11개국 고위공무원 초청...한국 경제·금융정책 공유

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 9일 아시아 11개국 고위공무원 초청연수를 시작했다
- 참가자들은 13일까지 한국 경제성장과 경제·금융정책을 공유받는다
- 한국은행·거래소·은행 등을 방문해 금융 인프라와 협력 사례를 살핀다
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한은·거래소 방문...디지털 예산회계 등 소개
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 재정경제부가 아시아 11개국 재무부와 중앙은행 고위공무원을 초청해 한국의 경제성장 경험과 주요 경제·금융정책을 공유한다.
9일 재경부에 따르면 '제19회 아시아 고위공무원 초청연수'는 이날부터 13일까지 닷새간 진행된다. 라오스·베트남·브루나이·인도네시아·캄보디아·필리핀 등 아세안 6개국과 몽골, 우즈베키스탄·카자흐스탄·키르기즈스탄·타지키스탄 등 중앙아시아 4개국이 참가한다.
재경부는 아세안과 몽골, 중앙아시아 국가들과 경제·금융 협력을 강화하기 위해 2007년부터 이 연수를 운영해 왔다. 올해는 학계와 연구기관, 공공기관 전문가들이 한국의 정책 경험과 함께 글로벌·지역 금융안전망 등 국제금융 협력 사례를 소개한다.
참가자들은 한국은행과 한국거래소, 신한은행, 하나은행 등 금융 현장을 방문한다. 디지털 예산회계 시스템과 자금세탁 방지 시스템 등 국내 금융 인프라도 살펴볼 예정이다.
재경부는 "이번 연수가 한국의 주요 기관과 아시아 고위공무원 간 교류를 촉진해 향후 아시아 지역의 경제·금융 협력 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com