신현영 "이용철 법무장관 후보자 '대장동 설계자' 근거 없는 비방 중단해야"

"2010년 임원추천 참여와 2014년 시작된 사업 관여는 구분해야"

유동규 도박 의혹 보도 반박…"객관적 자료 바탕으로 청문회 검증해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 9일 이용철 법무부 장관 후보자를 둘러싼 의혹 제기와 관련해 "사실에 근거한 검증 대신 '대장동 설계자'라는 낙인부터 찍어선 안 된다"며 국민의힘에 근거 없는 비방을 중단하라고 촉구했다.

신현영 민주당 대변인은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "청문회는 객관적 자료를 바탕으로 후보자의 자질과 정책 역량을 검증하는 자리여야 한다"며 이같이 밝혔다.

신현영 더불어민주당 대변인. [사진 = 신현영 페이스북]

신 대변인은 이 후보자의 과거 유동규 씨 관련 성남시시설관리공단 임원추천위원회 참여 이력을 언급하며 "임원 추천 참여와 사업 설계·관여 여부는 구분해 따져야 한다"고 주장했다.

그는 "이 후보자의 임원추천위원회 참여는 2010년의 일이고, 대장동 도시개발사업의 공식 사업기간은 2014년부터"라며 "임원 추천 참여 사실만으로 사업의 '설계자'라고 단정하는 것은 근거 없는 낙인찍기이자 검증이 아닌 공세를 위한 공세"라고 비판했다.

신 대변인은 유 씨의 도박 의혹 제기에 대해서도 "이 후보자는 거액의 판돈을 건 도박을 한 적이 없다는 입장을 분명히 했다"고 전했다.

유 씨가 이 후보자를 두고 "대통령의 명령이라면 물불을 가리지 않고 수행하는 사람"이라고 주장한 데 대해서는 "그러한 주장을 하려면 이를 뒷받침할 구체적인 사례와 근거부터 제시해야 한다"고 말했다.

이어 "구체적 근거를 제시하지 않은 채 자극적인 표현으로 인격과 공직관을 재단하는 것은 공직 후보자 검증 과정에서 사라져야 할 나쁜 관행"이라고 지적했다.

신 대변인은 이 후보자의 이력과 관련해 "비검찰 출신 법률가로 민주사회를 위한 변호사모임과 경제정의실천시민연합, 참여정부 청와대 비서관 등을 거치며 법률과 시민사회, 국정 운영을 두루 경험했다"며 "국민 중심의 법무행정과 형사사법체계의 안착에 기여할 것으로 기대한다"고 평가했다.

그러면서 "검증은 철저하게, 판단은 사실에 근거해야 한다"며 "야당과 언론은 근거 있는 검증에는 엄정하되 확인되지 않은 비방을 사실처럼 유통하는 일은 경계해야 한다"고 강조했다.

allpass@newspim.com