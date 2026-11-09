링크솔루션, 해군정비창과국방 '3D프린팅 기술 고도화' 업무협약 체결

해군정비창과 국방 3D프린팅 기술 고도화 업무협약 체결

단종·장기 조달 지연 부품에 3D프린팅 적용 검토

부품 역설계부터 시제품 제작·품질 검증까지 단계별 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3D프린팅 기반 스마트 제조 전문기업 링크솔루션이 해군정비창과 협력해 함정 유지·보수·정비(MRO) 분야로 사업 영역을 확대한다. 단종되거나 조달에 장기간이 소요되는 부품에 3D프린팅 기술을 적용하고, 디지털 기반의 국방 부품 공급체계 구축을 추진할 계획이다.

9일 링크솔루션은 해군정비창과 국방 3D프린팅 기술 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 링크솔루션의 적층제조(3D프린팅) 기술과 해군정비창의 함정 정비 역량을 연계해 부품 조달의 어려움을 해소하고 정비 효율성을 높이기 위해 마련됐다.

특히 기존 제조 방식으로 적기에 확보하기 어려운 부품을 3D프린팅으로 제작하는 방안을 검토하고, 국방 부품 공급망의 안정성을 강화하는 데 중점을 뒀다.

정연수 해군 정비창장(왼쪽)과 최근식 링크솔루션 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=링크솔루션]

협약에 따라 양 기관은 ▲국방 부품 관련 3D프린팅 기술 및 정보 상호 지원 ▲민·군 겸용 기술 연구개발 협력 ▲연구 정보 및 인프라 공동 활용 ▲학술대회 및 세미나 교류 등을 추진한다.

우선 함정 MRO 현장에서 필요한 부품을 대상으로 3D프린팅 기술의 적용 가능성을 검토할 예정이다. 적용 후보 부품 발굴을 시작으로 역설계 및 디지털 데이터 구축, 소재와 제조 공정 검토, 시제품 제작, 성능·품질 검증 등 단계별 협력을 진행할 계획이다.

중장기적으로는 부품의 설계·제조 데이터를 디지털화해 관리하는 '디지털 부품 뱅크(디지털 인벤토리)' 구축도 추진한다. 디지털 부품 뱅크는 승인된 부품의 제조 데이터를 저장·관리하고, 필요한 시점과 장소에서 적층제조 기술을 활용해 부품을 생산·공급할 수 있도록 하는 체계다.

링크솔루션은 기존 군수 분야 장비 공급 실적을 바탕으로 방산 사업 확대도 추진하고 있다. 지난 2023년 해군정비창에 3D프린팅 장비를 납품했으며, 2025년에는 육군과 이동형 3D프린팅 시스템 공급계약을 체결했다. 이번 협약을 통해 기존 장비 공급에서 함정 정비용 부품 제조와 디지털 군수·물류 체계 관련 기술 협력으로 사업 범위를 넓힐 계획이다.

최근식 링크솔루션 대표는 "디지털 인벤토리는 부품 데이터를 실제 적층 제조 역량과 연결해 필요한 시점과 장소에 부품을 공급할 수 있도록 하는 핵심 기반"이라며 "해군정비창과의 긴밀한 협력을 통해 단종 및 장기 조달 지연 부품의 수급 한계를 극복하고, 함정 정비 효율성과 작전 가용성을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com