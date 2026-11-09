이태원 주점서 50대 폭행해 숨지게 한 30대, 첫 재판서 혐의 모두 인정

AI 핵심 요약beta
- 이씨는 9일 첫 재판에서 50대 남성 폭행치사 혐의를 모두 인정했다.
- 피해자는 이태원 주점에서 넘어져 뇌출혈로 숨졌고 장시간 방치됐다.
- 변호인은 주점 측의 방치 정황을 양형 사유로 주장했고 업주가 증언한다.
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피해자 장시간 방치 주점에도 책임 일부 떠넘겨
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 서울 용산구 이태원의 한 주점에서 50대 남성을 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성이 첫 재판에서 혐의를 모두 인정했다.
서울서부지법 형사제13부(재판장 이상원)는 9일 오전 상해치사 혐의로 구속 기소된 30대 남성 이모 씨에 대한 첫 공판기일을 열었다. 이씨는 지난 9월 9일 오전 7시 15분쯤 서울 용산구 이태원동의 한 주점에서 50대 남성을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.
이씨 측 변호인은 "공소 사실을 전부 자백하고 있다"며 혐의를 모두 인정했다.
검찰에 따르면 당시 이씨는 피해자가 이유 없이 자신의 뺨을 때리자 손바닥으로 피해자를 한 차례 밀었다. 피해자는 바닥에 머리를 부딪혀 쓰러졌으며 이후 방치됐다가 같은 날 오후 6시쯤 뇌출혈로 숨졌다. 피해자는 이튿날 오전 6시 40분쯤이 돼서야 주점 직원에게 발견됐다.
당시 경찰은 이씨를 폭행치사 혐의로 긴급체포했으나 조사 과정에서 상해 고의가 있었다고 판단해 혐의를 상해치사로 혐의를 변경했다.
다만 이씨 측 변호인은 주점 측이 피해자를 장시간 방치한 점을 양형 사유로 주장했다.
재판부는 다음 기일에 주점 업주인 A씨를 증인으로 불러 신문하기로 했다. 다음 공판은 오는 12월 11일 오후 2시 30분에 열린다.
lahbj11@newspim.com