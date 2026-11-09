하이트진로, 소맥 '테라&참이슬' 캔 한정 출시

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로가 9일 테라와 참이슬을 담은 쏘맥을 한정 출시했다
- 테라&참이슬은 알코올 도수 6.0도의 485mL 캔 제품이다
- 17일부터 전국 대형마트와 편의점 등에서 시즌 한정 판매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하이트진로가 맥주 '테라'와 소주 '참이슬'을 한 캔에 담은 쏘맥 제품 '테라&참이슬'을 한정 출시한다고 9일 밝혔다.
485mL 캔으로만 내놓고, 17일부터 전국 대형마트와 편의점 등 가정채널에서 시즌 한정으로 판매한다. 두 브랜드를 하나의 제품으로 선보이는 것은 처음이라고 회사는 설명했다.
테라와 참이슬 원제품을 실제로 배합해 알코올 도수 6.0도로 맞췄다. 캔 전면에는 참이슬병과 이슬방울을 놓고 이슬방울에 맥주의 황금빛을 입혔다. 하이트진로는 다양한 쏘맥 비율을 검토한 끝에 캔 제품에 가장 알맞은 비율을 찾았고, 소비자 블라인드 테스트와 인터뷰에서 맛 선호도가 높았다고 밝혔다. 연말연시 홈파티와 야외활동, 혼술 수요를 겨냥했다.
하이트진로 마케팅실 관계자는 "가정에서 별도의 혼합 과정 없이 캔 하나로 더욱 간편하게 쏘맥을 즐길 수 있도록 기획한 제품"이라며 "앞으로도 테라와 참이슬 조합 쏘맥 브랜드 활동을 지속할 예정"이라고 말했다.
fineview@newspim.com