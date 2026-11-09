풀무원 '반듯한식', 국탕류 신제품 9종…17종 라인업

AI 핵심 요약beta
- 풀무원식품이 9일 반듯한식 국탕류 신제품 9종을 출시했다.
- 신제품 출시로 반듯한식 국탕류 라인업은 총 17종으로 확대됐다.
- 풀무원은 판매 채널을 넓혀 국탕류 시장 경쟁력 강화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원식품이 프리미엄 한식 간편식 브랜드 '반듯한식'의 국탕류 신제품 9종을 출시하고 해당 카테고리에서 경쟁력 강화에 나선다고 9일 밝혔다.
'반듯한식'은 2021년 말 국탕류 시장에 진출했고, 이번 신제품으로 국탕류 라인업은 17종이 됐다.
신제품은 '저염 사골곰탕', '영양 갈비탕', '정통 도가니탕', '사골양지 설렁탕', '얼큰 소고기무국', '황태가득 해장국', '맑은 순두부찌개', '두부 김치찌개', '시골집 된장찌개' 9종이다. 전 제품에 '다단식 살균 공법'을 적용해 원재료의 열 손상을 줄이고 건더기감을 살렸으며, 7종은 '안심 나트륨'으로 설계했다. 풀무원은 대형마트와 온라인 채널을 비롯해 지역 슈퍼와 일반 할인점으로 판매 접점을 넓힐 계획이다.
박주연 풀무원식품 소스&간편식 PM은 "앞으로도 활용도가 높은 밑국물 제품 등 풀무원의 강점을 살린 한식 메뉴를 지속 발굴하며 시장 점유율을 높여 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com