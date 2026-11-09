M83, 춘천 애니메이션박물관서 AI·XR 콘텐츠 실증

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AI로 관람객 그림 3D 로봇 캐릭터 변환

공공시설·테마파크 등 공간형 솔루션 공급 추진

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 시각특수효과(VFX) 및 인공지능(AI) 콘텐츠 전문기업 M83은 춘천 애니메이션박물관 토이로봇관에 '스케치 변환 AI 기반 샌드박스 로봇 확장현실(XR) 실감형 콘텐츠'를 구축하고 지난달 20일부터 현장 실증을 진행하고 있다고 9일 밝혔다.

회사는 이번 프로젝트를 통해 AI 기반 공간형 실감 콘텐츠의 사업성을 검증하고 공공·민간시설을 대상으로 기업간거래(B2B) 솔루션 사업을 추진할 계획이다.

이번 콘텐츠는 관람객이 직접 그린 그림을 AI가 3차원(3D) 로봇 캐릭터로 변환해 관람객과 실시간으로 상호작용하도록 설계한 참여형 XR 전시다.

M83 로고. [사진=M83]

관람객이 대형 터치스크린에 로봇을 그리고 이름을 입력하면 육지·해저·우주 등 가상공간에 맞는 3D 캐릭터가 생성된다. 별도의 명령어 입력 없이 그림을 활용해 AI를 체험할 수 있도록 구성했다.

M83은 AI 기반 캐릭터 생성 기술과 실시간 사용자 인식 기술을 하나의 시스템에 통합했다. 다중 웹캠으로 관람객의 움직임을 인식하는 AI 비전 트래킹 기술을 적용해 여러 관람객이 가상 캐릭터와 상호작용할 수 있도록 했다. 가상공간과 캐릭터 구현에는 기존 VFX 사업에서 축적한 영상 제작 역량을 활용했다.

M83은 현장 하드웨어와 AI 소프트웨어를 패키지화해 공간 맞춤형 일괄 구축(턴키) 솔루션으로 공급할 계획이다. 주요 공급 대상은 국공립 과학관과 박물관, 대형 테마파크, 복합쇼핑몰 등이다. 시설별 공간 특성과 운영 목적에 맞춰 실감 콘텐츠와 시스템을 함께 공급하는 방식으로 신규 B2B 수익모델을 확보한다는 전략이다.

M83 관계자는 "이번 프로젝트는 M83이 보유한 VFX 제작 역량에 AI 기반 콘텐츠 생성과 실시간 상호작용 기술을 결합해 신규 사업 영역으로 확장한 사례"라며 "자체 AI 기술을 활용한 공간형 실감 콘텐츠의 상용화를 본격화하고 다양한 산업과 공간에 적용할 수 있는 B2B 솔루션 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com