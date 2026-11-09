MDS스피어, 쿤텍과 공급망 보안 사업 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- MDS스피어는 9일 쿤텍과 소프트웨어 공급망 보안 사업 파트너십을 체결했다
- 양사는 AEZIZ v3.0을 국내 국방·항공·자동차 시장에 공급할 계획이다
- 자동차 사이버보안과 국방·항공 공급망 취약점 관리 지원에 나설 예정이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피 상장사 MDS스피어는 융합보안 전문기업 쿤텍과 소프트웨어 공급망 보안 사업을 강화하기 위한 파트너십을 체결했다고 9일 밝혔다.
MDS스피어는 이번 협력을 통해 쿤텍의 소프트웨어 공급망 보안 솔루션 'AEZIZ v3.0'을 국내 국방, 항공, 자동차 시장에 공급하고 고객의 보안 관리 체계 구축을 지원할 계획이다.
회사에 따르면 이번 협력은 MDS스피어의 소프트웨어 개발·검증 역량과 쿤텍의 공급망 보안 기술을 결합해 고객에게 체계적인 품질·보안 관리 환경을 제공하기 위해 추진됐다. MDS스피어는 기존 엔지니어링 사업을 통해 자동차 및 국방·항공 산업의 소프트웨어 개발·검증, 품질 관리 분야에서 기술력을 축적해 왔다.
양사는 방산업체, 항공우주 및 자동차 부품 제조사를 대상으로 AEZIZ v3.0 공급을 본격화할 계획이다. 특히 자동차 산업에서는 ISO/SAE 21434(자동차 사이버보안 관리체계) 및 UNECE WP.29(유엔 자동차 국제기준제정기구) 등 강화되는 사이버보안 요구사항에 대한 대응을 지원한다. 국방·항공 산업에서는 복잡한 소프트웨어 구성요소의 가시성을 확보하고 공급망 취약점 관리 체계를 구축하도록 지원할 예정이다.
MDS스피어 성명준 이사는 "국방·항공 및 자동차 산업은 소프트웨어의 복잡성이 증가함에 따라 개발 단계부터 공급망 전반의 보안 위험을 체계적으로 관리하는 것이 중요해지고 있다"며 "이번 협력을 통해 기존 소프트웨어 개발 및 검증 역량에 공급망 보안 기술을 접목해 국내 고객이 소프트웨어 품질과 보안 경쟁력을 동시에 확보할 수 있는 통합 솔루션 환경을 제공할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com