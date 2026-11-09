SK 사회적가치연구원, AI로 사회공헌 성과 측정…中서 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 사회적가치연구원은 9일 AI 기반 사회공헌 성과 측정 기술을 공개했다
- 베이징포럼에서 한·중 기업·학계와 디지털 사회문제 해결 방안을 논의했다
- 텐센트 공동사업에서 428건 구조 시도와 95명 구호 성과를 공유했다
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텐센트와 디지털 응급구호 성과 공유…95명 생명 구해
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK가 설립한 사회적가치연구원(CSES)이 인공지능(AI)을 활용해 기업의 사회공헌 활동이 실제 사회에 미친 영향을 측정하는 기술을 공개했다. 기존의 사업비와 참여 인원 중심 평가에서 벗어나 사회문제 해결 성과를 객관적으로 분석하는 것이 핵심이다.
사회적가치연구원은 지난 7일 중국 베이징대학에서 열린 '2026 베이징포럼'에서 사회적 가치(SV) 세션을 개최했다고 9일 밝혔다. 이번 행사에는 텐센트와 SK하이닉스, 베이징대학 등 한·중 기업 및 학계 관계자들이 참석해 디지털 기술을 활용한 사회문제 해결과 성과 측정 방안을 논의했다.
연구원은 AI 기반 사회적 가치 측정 플랫폼 'SEE SV'를 소개했다. SK그룹이 10년간 축적한 측정 전문성에 AI를 결합한 플랫폼으로, 725개 지표를 검토해 마련한 평가 기준을 바탕으로 AI가 성과 측정 초안을 작성하고 담당자가 검증하는 방식이다. 기업의 사회공헌 활동이 수혜자와 사회에 미친 실질적인 변화를 분석하는 데 초점을 맞췄다.
텐센트와 공동 연구한 디지털 응급구호 사업 성과도 공유했다. 중국 선전시 바오안구에서 응급센터와 시민봉사자, 자동심장충격기(AED)를 연계한 시스템을 구축한 결과 428건의 구조 시도가 이뤄졌으며 95명의 생명을 구한 것으로 나타났다. 참석자들은 AI 기반 평가의 신뢰성을 높이기 위한 데이터 검증과 한·중 공동연구 확대 방안도 논의했다.
나석권 사회적가치연구원 대표는 "AI와 디지털 기술은 사회적 가치 측정의 접근성과 활용 가능성을 높이는 중요한 도구가 될 수 있다"며 "한·중 양국의 연구와 협력을 확대해 기술 발전이 모두의 삶을 개선하는 데 기여하도록 노력하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com