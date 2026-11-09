李대통령, 오늘 소방의 날 기념식 참석…현장대원 안전·처우 개선 약속

국립소방병원·심신수련원 등 건강·회복 지원체계 강화 의지 밝힐 예정

소방헬기 도움으로 세쌍둥이 출산한 가족, 영상으로 감사 인사

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 9일 세종시에서 열리는 '64주년 소방의 날 기념식'에 참석해 각종 재난 현장에서 국민의 생명과 안전을 지켜온 소방공무원과 의용소방대원을 격려한다. 이 대통령은 현장대원의 안전을 국가가 책임 있게 뒷받침하겠다는 의지도 밝힐 예정이다.

이날 기념식은 '목숨을 살리고 세상을 지키는 작은 신, 대한민국 소방'이라는 슬로건을 내걸고 열린다. 행사에는 윤호중 행정안전부 장관과 국회의원, 소방공무원과 의용소방대원, 순직 소방공무원 유가족 등 800여 명이 함께할 예정이다.

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 64주년 소방의 날 기념식에 참석하고 있다. [사진=KTV]

◆대형산불·집중호우 현장 지킨 소방관 격려…"소방관 안전도 소중"

이 대통령은 기념사에서 대형산불과 집중호우, 대형화재 등 어려운 재난 현장에서 헌신해 온 소방공무원들의 노고를 격려할 예정이다. 지역사회 곳곳에서 주민의 안전을 지켜온 9만여 명의 의용소방대원들에게도 감사의 뜻을 전한다.

이 대통령은 또 국민의 생명을 지키는 소방공무원의 안전 역시 소중하다는 점을 강조할 것으로 보인다. 이 대통령은 국립소방병원과 심신수련원 등 소방공무원의 건강·회복 지원체계를 강화하고, 현장대원의 근무 여건과 처우를 지속적으로 개선해 나가겠다는 뜻도 밝힐 예정이다.

이 대통령은 앞서 지난달 17일 부천 공장 화재를 진압하다 순직한 고(故) 김진석 소방위를 애도하면서 "국민의 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 반드시 지켜야 할 책무"라고 강조한 바 있다.

이날 기념식에서는 소방헬기의 도움으로 세쌍둥이를 건강하게 출산한 가족이 영상으로 소방대원들에게 감사 인사를 전한다. 위급한 순간 소중한 생명을 지켜낸 119의 역할과 가치를 되새긴다는 의미를 담은 행사다.

소방법은 매년 11월 9일을 소방의 날로 정해 기념할 수 있도록 정하고 있다. 소방의 날은 화재신고 번호 '119'에서 딴 11월 9일이다.

the13ook@newspim.com