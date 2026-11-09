신한은행, 최고 연 4% '슈퍼SOL 웰컴 정기예금' 2차 특판 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 9일부터 슈퍼SOL 웰컴 정기예금 2차 특판을 시작했다
- 이번 특판은 5000억원 한도로 6·12개월 만기 상품을 판매한다
- 우대조건 충족 시 만기별 최고 연 3.7%·4.0% 금리를 적용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 11월 9일부터 12월 31일까지 신한 슈퍼SOL 앱을 통해 '슈퍼SOL 웰컴 정기예금'을 5000억원 한도로 추가 특별판매한다고 9일 밝혔다.
이번 특판은 지난달 선보인 1차 한도 5000억원이 조기 소진되면서 이번 2차 특별판매가 추가로 편성됐다.
가입금액은 50만원부터 1인당 최대 2000만원까지로, 해당 한도 내에서 계좌를 분할해 가입할 수 있다. 만기는 6개월과 12개월 중 선택할 수 있으며, 준비된 한도가 소진되면 판매가 자동 종료된다.
기본금리는 6개월 만기 연 3.3%, 12개월 만기 연 3.6%다. 우대금리는 ▲슈퍼SOL 출시 이후 최초 접속일부터 6개월 이내 가입 시 연 0.2%p ▲직전 6개월간 신한은행 급여이체 이력이 없고 가입 후 3개월 이상 건당 50만원 이상 급여 입금 시 연 0.2%p를 각각 제공한다.
올해 12월 31일까지 가입하는 고객은 슈퍼SOL 신규 접속 우대금리(연 0.2%p)를 받는다. 여기에 급여이체 조건까지 충족하면 6개월 만기는 최고 연 3.7%, 12개월 만기는 최고 연 4.0% 금리가 적용된다.
신한은행 관계자는 "1차 상품 판매에 대한 호응에 따라 2차 특판을 마련했다"며 "고객 금융생활에 도움이 되는 상품과 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com