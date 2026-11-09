우리은행 농구단, 홈 개막전서 '굿윌 팝업스토어' 운영…지역 사회공헌 확대

AI 핵심 요약beta
- 우리은행 여자농구단이 7일 홈 개막전에서 굿윌 팝업스토어를 운영했다
- 우리은행은 팝업스토어를 통해 장애인 일자리 지원과 나눔 참여를 유도했다
- 우리드림 리바운드를 천안·평택으로 확대하고 3점슛 후원 챌린지도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행 우리WON여자프로농구단이 2026-2027시즌 홈 개막전에서 우리금융미래재단과 함께 '굿윌 팝업스토어'를 운영했다고 9일 밝혔다.
이번 시즌 우리은행은 지역사회 연계 사회공헌 활동을 늘리고 경기장 브랜딩을 개편했다. 기부 물품을 판매해 장애인 일자리를 지원하는 '굿윌스토어' 팝업을 통해 관람객의 나눔 참여를 유도했다.
지역 사회를 위한 사회공헌 활동도 시즌 중 계속 이어간다. 기존 아산에서 운영하던 다문화 아동 대상 유소년 농구클럽 '우리드림 리바운드'를 천안과 평택까지 확장하기로 했다.
선수단은 시즌 3점슛 300개를 채우면 아산 지역 3개 학교 농구부에 용품을 후원하는 'Beyond-300' 챌린지도 병행한다.
이와 함께 경기장 내부 브랜딩을 개편해 코트 중앙 로고에 구단 창단 연도인 '1958'을 적용하고, 체육관에는 구단 홍보모델 포토존을 새로 조성했다.
김영준 우리은행 브랜드전략부 차장은 "구단의 역사를 바탕으로 팬 및 지역사회와 소통하는 시즌이 되도록 하겠다"며 "사회적 가치를 창출하는 구단이 되도록 힘쓰겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com