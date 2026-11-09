밴스, 선거 참패 후 2028년 대선 출마 고심… "측근들은 만류"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 중간선거에서 공화당이 참패를 당하면서, 강력한 차기 대통령 선거 공화당 후보로 꼽히던 JD 밴스 부통령이 고심에 빠졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 8일(현지시간) 전했다.

보도에 따르면 한 달 전만 해도 밴스 부통령의 2028년 대선 출마를 지지하는 분위기가 컸지만 지난 3일 중간선거 결과가 '블루 웨이브(민주당 싹쓸이)'로 끝나자, 밴스 부통령의 측근들의 생각이 달라졌다.

JD 밴스 미국 부통령 [사진=로이터 뉴스핌]

선거 후 개표 당일 한 측근은 밴스 부통령에게 "2년 뒤 대선은 쉬어가는(불출마하는) 방안을 고려해 보라"는 문자 메시지를 보낸 것으로 알려졌다. 2년 후 대선에서 공화당 후보가 승리할 수 있을 것으로 보이지 않기 때문이란 전언이다.

실제로 이번 선거에서 밴스 부통령의 고향이자 정치적 기반인 오하이오주 의석을 포함해 공화당 상원 의석 7개가 민주당으로 넘어갔고, 한때 공화당의 텃밭으로 여겨졌던 주들이 이제 경합주가 되면서 2028년 대선 판도가 더욱 복잡해졌다.

일부 측근들은 밴스 부통령에게 대선 출마 대신 오하이오주 연방 상원의원 선거에 나서거나 주지사 선거에 나서기를 조언했지만 밴스 부통령이 이를 거부한 것으로 알려졌다.

선거 직후 뉴욕의 주요 공화당 후원자들 사이에서는 "중간선거 참패와 이란 전쟁의 여파를 짊어진 행정부 내부 인사(밴스)로는 2028년 대선을 치를 수 없다"는 회의론도 급속도로 확산하고 있다.

이에 대체 후보로 론 디샌티스 플로리다 주지사가 급부상하고 있다. 디샌티스 주지사는 최근 방송 인터뷰에서 "이번 선거는 대통령과 의회에 대한 질책"이라며 이란 전쟁으로 인한 유가 상승과 물가 고통을 공개 비판, 트럼프 행정부 및 밴스 부통령과의 차별화를 시도하고 있다.

wonjc6@newspim.com