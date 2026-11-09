W컨셉, 20만 개 상품 최대 85% 할인 '더블유위크'

AI 핵심 요약beta
- W컨셉이 9일부터 25일까지 17일간 더블유위크를 개최했다
- 패션·뷰티·라이프 상품 20만 개를 최대 85% 할인 판매했다
- 오픈런·쿠폰·경품 행사와 550여 개 브랜드 특가를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = W컨셉이 연중 최대 규모 행사인 '더블유위크'를 25일까지 17일간 열고 가을·겨울 패션 수요 잡기에 나선다. 패션·뷰티·라이프 전 카테고리에서 약 20만 개 상품을 최대 85% 할인한다.
매일 오전 10시에는 9900원, 5만9900원 등 균일가로 한정 수량을 파는 선착순 '오픈런'을 열고, 저녁 6시에는 50% 할인쿠폰을 발급한다. 시즌 신상품과 인플루언서 화제 상품을 모은 전용 기획 상품, VIP 전용 특가도 있다. 550여 개 브랜드는 24시간 브랜드 세일과 단독 특가를 선보이고, 뷰티·라이프 브랜드는 최대 30% 할인쿠폰을 준다. 구매와 리뷰 작성에 따라 W컨셉 쇼핑 상품권 최대 200만원 또는 41만원 상당의 '아르떼미데 조명'을 주는 '더블유위크 챌린지'도 연다. 오프라인에서는 서울 한남동 플래그십 스토어 'W한남'에서 미션 수행 시 거대 트리에서 경품을 뽑는 '위시 트리' 이벤트를 연다.
W컨셉 관계자는 "이번 더블유위크는 한 해를 마무리하는 의미에서 연중 최대 규모로 준비했다"고 말했다.
fineview@newspim.com