장종태 의원 "소방공무원 국가직 전환했으면 국가가 책임져야"

AI 핵심 요약beta
- 장종태 의원은 9일 소방의 날을 맞아 국가 책임 강화를 촉구했다
- 장 의원은 인력 확충과 장비 안전성 등 근무 여건 개선을 강조했다
- 국가직 전환 뒤에도 지방 부담이 큰 소방예산 구조 개선을 요구했다
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"사명감 하나로 버티게 해서는 안 돼…당과 정부에 변화 요구"
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장종태 국회의원이 9일 소방의 날을 맞아 소방공무원의 국가직 전환에 걸맞은 국가 책임 강화를 촉구했다. 소방관의 희생과 사명감에 의존하는 데 그치지 않고 인력 확충과 장비 안전성, 부상자 치료 등 실질적인 근무 여건 개선에 나서야 한다는 주장이다.
장종태 의원은 이날 자신의 SNS(페이스북)을 통해 "2020년 소방공무원이 국가직으로 바뀌었다"며 "국가직으로 바꿨으면 국가가 그만큼 책임져야 한다"고 강조했다.
최근 추미애 경기지사의 '소방재정 빨대' 발언 논란이 불거진 가운데, 국가직 전환 이후에도 전체 소방예산의 약 90%를 지방자치단체가 부담하는 재정 구조를 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있다.
장 의원은 "함께 일할 동료가 충분한지, 장비는 안전한지, 다쳤을 때 눈치 보지 않고 치료받을 수 있는지"를 언급하며 소방 현장의 근무 환경과 처우를 점검해야 한다는 강조했다.
특히 "위험한 곳에 먼저 들어가고, 다른 사람을 구하느라 정작 자신의 안전은 뒤로 미뤄야 하는 분들"이라며 "그 일을 사명감 하나로 버티게 해서는 안 된다"고 지적했다.
그러면서 "현장의 이야기를 듣고, 당과 정부에 필요한 변화를 요구하겠다"고 밝혔다.
장 의원은 "소방관의 노고를 이야기할 때는 말 한마디도 더 깊이 생각해야 한다"며 소방공무원과 의용소방대원, 가족들에게 감사의 뜻을 전했다.
끝으로 "오늘도 출동에 나서는 소방관 여러분, 기다리는 사람 곁으로 반드시 무사히 돌아오십시오"라고 덧붙이며 소방 공무원 안전을 강조하며 감사를 전했다.
gyun507@newspim.com