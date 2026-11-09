장종태 의원 "소방공무원 국가직 전환했으면 국가가 책임져야"

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소방의 날 맞아 처우 개선 강조…인력, 장비, 치료 여건 점검 촉구

"사명감 하나로 버티게 해서는 안 돼…당과 정부에 변화 요구"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장종태 국회의원이 9일 소방의 날을 맞아 소방공무원의 국가직 전환에 걸맞은 국가 책임 강화를 촉구했다. 소방관의 희생과 사명감에 의존하는 데 그치지 않고 인력 확충과 장비 안전성, 부상자 치료 등 실질적인 근무 여건 개선에 나서야 한다는 주장이다.

장종태 의원은 이날 자신의 SNS(페이스북)을 통해 "2020년 소방공무원이 국가직으로 바뀌었다"며 "국가직으로 바꿨으면 국가가 그만큼 책임져야 한다"고 강조했다.

장종태 국회의원. [사진=뉴스핌 DB]

최근 추미애 경기지사의 '소방재정 빨대' 발언 논란이 불거진 가운데, 국가직 전환 이후에도 전체 소방예산의 약 90%를 지방자치단체가 부담하는 재정 구조를 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

장 의원은 "함께 일할 동료가 충분한지, 장비는 안전한지, 다쳤을 때 눈치 보지 않고 치료받을 수 있는지"를 언급하며 소방 현장의 근무 환경과 처우를 점검해야 한다는 강조했다.

특히 "위험한 곳에 먼저 들어가고, 다른 사람을 구하느라 정작 자신의 안전은 뒤로 미뤄야 하는 분들"이라며 "그 일을 사명감 하나로 버티게 해서는 안 된다"고 지적했다.

그러면서 "현장의 이야기를 듣고, 당과 정부에 필요한 변화를 요구하겠다"고 밝혔다.

장 의원은 "소방관의 노고를 이야기할 때는 말 한마디도 더 깊이 생각해야 한다"며 소방공무원과 의용소방대원, 가족들에게 감사의 뜻을 전했다.

끝으로 "오늘도 출동에 나서는 소방관 여러분, 기다리는 사람 곁으로 반드시 무사히 돌아오십시오"라고 덧붙이며 소방 공무원 안전을 강조하며 감사를 전했다.

gyun507@newspim.com