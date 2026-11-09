코스피·코스닥 동반 상승 전환…기관 매수에 반도체주 반등

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기관 6100억 순매수에 코스피 1.7% 상승

외국인 7거래일 연속 '팔자'…코스닥은 종목 차별화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 기관의 대규모 순매수와 반도체 대형주의 반등에 힘입어 1%대 상승하고 있다. 다만 외국인이 7거래일 연속 국내 주식을 순매도하고 있어 수급 부담은 이어지는 모습이다.

9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 11분 기준 코스피 지수는 86.52포인트(1.71%) 오른 5146.21에 거래되고 있다. 하락 출발한 코스피는 장중 낙폭을 만회한 뒤 상승세로 돌아섰다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 25.49포인트(0.50%) 내린 5034.20으로, 코스닥은 전장 종가보다 5.45포인트(0.85%) 하락한 638.82로 거래가 시작된 가운데 9일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1360.00원에 거래되고 있다. 2026.11.09 khwphoto@newspim.com

수급별로는 기관이 6135억원을 순매수하며 지수 반등을 이끌고 있다. 반면 개인과 외국인은 각각 2405억원, 5250억원을 순매도하고 있다. 특히 외국인은 최근 7거래일 연속 매도 우위를 보이며 국내 증시에서 자금을 빼고 있다.

김주연 미래에셋증권 연구원은 "코스피가 1%대 하락 후 반등을 시도하고 있지만 외국인 매도는 오전 중 점증하고 있다"고 말했다.

시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자(3.18%)와 SK하이닉스(4.33%)를 비롯해 삼성전자우(3.46%), SK스퀘어(2.62%), 삼성바이오로직스(2.84%), KB금융(0.79%), 셀트리온(0.71%) 등이 상승하고 있다. 반면 LG에너지솔루션(-2.52%), 삼성전기(-0.69%), 현대차(-0.36%) 등은 하락세다.

코스닥 지수도 상승 전환했다. 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 7.26포인트(1.13%) 오른 651.53을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 1084억원, 400억원을 순매수하고 있지만 외국인은 1530억원을 순매도 중이다.

코스닥 시장에서는 반도체 관련 종목의 상승세가 두드러진다. 주성엔지니어링(10.99%)과 심텍(10.05%)이 10% 넘게 올랐고 이오테크닉스(7.41%)도 강세다. 삼천당제약(2.35%), 리노공업(2.36%) 등도 상승하고 있다.

반면 알테오젠은 14.26% 급락하고 있다. 에코프로비엠(-3.37%), 에코프로(-4.23%), 레인보우로보틱스(-1.87%), HLB(-1.12%) 등도 약세를 나타내며 코스닥 지수 상승에도 종목별 온도 차를 보이고 있다.

rkgml925@newspim.com