카카오페이손보, 운전자보험 개정…자녀 동승 보장 '엄마아빠 플랜' 신설

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이손해보험이 운전 빈도와 생활 방식에 맞춰 보장을 선택하는 '4가지 플랜' 운전자보험을 9일 개정 출시했다. 동승 자녀의 부상과 일상생활 배상책임까지 보장하는 '엄마아빠 플랜'도 신설했다.

새로 신설된 '엄마아빠 플랜'은 운전자 본인뿐만 아니라 동승한 자녀까지 함께 보장하는 점이 특징이다.

자녀의 자동차사고 부상치료비와 골절 수술비, 일상생활 배상책임 특약 등을 담았으며, 자녀는 최대 9명까지 등록할 수 있다. 주차장에서 자녀가 타인 차량을 파손하는 등 일상 속 사고로 손해를 입힌 경우에도 약관 요건 충족 시 보상 대상이 된다.

[사진=카카오페이손해보험]

가족 차량을 자주 운행하는 부모의 위험 요소에 맞춰 구성됐으며, 카카오페이손해보험은 이 외에도 ▲일상 운전자 ▲동네 운전자 ▲실속 운전자 플랜을 함께 선보였다.

일상 운전자 플랜은 출퇴근 및 장거리 운전자를 위한 상해·수술 보장, 동네 운전자 플랜은 근거리·주말 운전자용 법률비용 및 상해 진단 보장, 실속 운전자 플랜은 운전 빈도가 적은 운전자를 위한 기본 법률비용 및 상해 보장 위주로 설계됐다.

각 플랜의 주요 보장은 아이콘으로 구분되며, 선택 후 보장 항목을 추가하거나 삭제할 수 있다.

운전자보험은 차량 소유 여부와 관계없이 가족 차량이나 렌터카 운전 시에도 가입할 수 있는 상품으로, 본인 상해와 교통사고 법률비용에 대비한다.

자동차사고부상치료비는 교통사고 상해 등급에 따라 보험금을 지급하는 정액 보장 특약이다. 타 보험 가입 여부와 별개로 중복 보장이 가능하다. 일상 운전자 플랜 기준 단순 타박상(14급) 진단 시 30만원을 지급한다.

교통사고처리지원금(형사합의금)과 변호사 선임 비용 등 법률비용 보장도 포함됐다. 빗길 미끄러짐, 중앙선 침범, 스쿨존 사고 등 형사 책임이 발생하는 상황에 대비할 수 있다.

상해 관련 선택 특약도 추가됐다. 상해 응급실 내원 진료비, 급여 상해 CT·MRI 검사비, 상해 1~5종 수술비, 급여 골절 철심 제거 수술비, 급여 창상 봉합술 등을 선택해 가입할 수 있다.

35세 여성이 3년 분납으로 실속 운전자 플랜에 가입할 경우 월 보험료는 3516원이다. 3년 치 일시납 시 16.7% 할인되며, 만기 후 갱신 가입 시 10% 추가 할인이 적용돼 최대 25%까지 할인을 적용받을 수 있다.

카카오페이손해보험 관계자는 "운전 상황과 자녀 유무에 따라 4가지 플랜을 선택하고 보장 항목을 직접 구성할 수 있도록 했다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com