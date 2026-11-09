전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.09 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 법원·공소청·중수청

속보

더보기

대법 양형위, 불법사금융 권고형량 최대 징역 5년으로 상향 추진

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 대법원 양형위는 6일 불법사금융업 권고형량을 최대 징역 5년으로 상향했다.
  • 불법 채권추심으로 실직·가정파탄 등 피해 발생 시 가중인자를 신설했다.
  • 반복·야간 추심과 협박·위조서류 사용도 형량 가중 요소로 반영했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고금리 대부업 가중영역 최대 징역 3년6개월…법정형 상향 반영
불법 채권추심으로 가정파탄 등 심각한 피해 발생하면 가중처벌

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 대법원 양형위원회가 불법사금융업 등 대부업법 위반 범죄의 권고형량을 최대 징역 5년으로 상향하는 방안을 추진한다.

불법 채권추심으로 피해자가 실직하거나 가정이 파탄 나는 등 심각한 피해를 입은 경우에는 형량을 높일 수 있도록 새로운 양형인자도 마련한다.

대법원 양형위원회(위원장 이동원)는 지난 6일 제149차 전체회의를 열고 이 같은 내용의 대부업법·채권추심법 위반 범죄 양형기준 수정안을 심의했다고 9일 밝혔다.

대법원 양형위원회가 불법사금융업 등 대부업법 위반 범죄의 권고형량을 최대 징역 5년으로 상향하는 방안을 추진한다. 서울 서초구 대법원 전경. [사진=뉴스핌 DB]

양형기준은 법관이 형사재판에서 피고인의 형량을 정할 때 범죄 유형과 가중·감경 요소 등을 고려하도록 양형위원회가 마련한 권고 기준이다.

수정안에 따르면 대부업법 위반 범죄 중 불법사금융업 등의 권고형량은 가중영역 기준 징역 1년6개월~5년으로 상향된다. 기본영역은 징역 10개월~2년6개월, 감경영역은 징역 4개월~1년2개월로 설정했다.

이자율 제한 위반 등의 권고형량은 가중영역에서 징역 10개월~3년6개월, 기본영역에서 징역 6개월~1년6개월로 정했다. 중개수수료 수령 범죄는 기존 권고형량을 유지하기로 했다.

이는 지난해 대부업법 개정으로 관련 범죄의 법정형이 높아진 점을 반영한 것이다. 이자율 제한 위반 등의 법정형은 징역 3년 이하에서 5년 이하로, 불법사금융업 등은 징역 5년 이하에서 10년 이하로 각각 상향됐다.

양형위는 고금리 대부와 불법사금융업이 국민의 경제생활에 밀접한 영향을 미치는 만큼 금융 취약계층을 보호하려는 법 개정 취지를 양형기준에도 반영할 필요가 있다고 판단했다.

불법 채권추심에 대한 양형기준도 정비한다. 반복적 또는 야간 방문 등 행위에 대한 가중영역의 하한을 기존 징역 6개월에서 8개월로 높이고, 상한은 징역 2년으로 유지한다.

아울러 채무자 가족 등에게 대신 빚을 갚도록 요구하거나 채무자의 직장에서 채무 사실을 공개하는 행위 등도 해당 유형에 새롭게 포함했다.

특히 불법 채권추심으로 피해자에게 심각한 피해가 발생한 경우를 특별가중인자로 신설한다.

피해자가 범행으로 인해 이사·이직·사직·휴학 등 생활방식을 바꾸거나 극심한 정신적 고통을 겪은 경우가 해당한다. 실직이나 가정파탄, 학업 중단, 자살 시도 등 회복하기 어려운 피해가 발생한 경우도 포함된다.

흉기를 휴대하거나 조직폭력배로 행세하는 등 위협적인 수법으로 채권을 추심한 경우도 형량을 높이는 요소로 반영한다.

가족의 신변에 구체적인 위해를 가하겠다고 협박하거나 허위·위조 서류, 합성사진 등을 이용해 채권을 추심하는 행위도 '범행수법이 매우 불량한 경우'에 포함된다.

반면 채무자의 불안감이나 공포심 등을 미필적으로만 인식한 상태에서 범행한 경우는 특별감경인자로 신설했다.

대부업법 위반 범죄 중 중개수수료 수령과 이자율 제한 위반에 대해서는 피해자의 처벌불원 의사 또는 실질적인 피해 회복을 일반감경인자로 추가한다. 합의 과정에서 피해자에게 부당한 압력을 가하는 행위는 일반가중인자로 반영한다.

다만 불법사금융업 등은 등록제도를 통한 금융질서 유지가 주된 보호 목적이라는 점에서 피해자의 처벌불원이나 실질적인 피해 회복을 일반감경인자로 추가하지 않고 기존 기준을 유지하기로 했다.

양형위는 내년 1월 11일 제150차 전체회의를 열어 디지털 성범죄 양형기준 수정안을 심의하고 각 양형기준안을 의결할 예정이다.

hong90@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
사진
'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동