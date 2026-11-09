무신사, 5년 만에 오프라인 100호점 돌파

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 11일 서울 성수동에 신규 매장을 열었다
- 무신사는 오프라인 매장 100곳과 누적 방문객 1억명을 기록했다
- 무신사는 연말까지 해외 매장 등 110곳으로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 오는 11일 서울 성수동에 '무신사 뷰티 성수'를 열어 2021년 첫 오프라인 매장을 연 지 5년 만에 신규 매장 100곳을 채운다.
국내 93곳과 해외 7곳이고, 2025년 운영을 넘겨받은 '챔피온' 매장 4곳까지 합치면 104곳이다. 지금까지 매장을 다녀간 누적 방문객은 1억 명을 넘었다.
출점은 2021년 1곳, 2023년 6곳, 2025년 31곳으로 빨라졌고 올해는 100번째 매장까지 40곳을 열어 8일에 한 곳꼴(제 계산)이다. 올해 1~10월 국내 75개 매장 방문객은 전년 같은 기간보다 92% 늘었다. 외국인 관광객이 몰리는 성수·홍대·명동의 무신사 스토어 3곳은 주문의 52%가 외국인 고객에게서 나왔고, 같은 상권 무신사 스탠다드 매장은 42%다.
해외는 지난해 12월 중국 상하이 2곳으로 시작해 올해 상하이·항저우·선전 5곳을 더해 7곳이 됐다. 무신사는 연말까지 6곳을 더 열어 올해 신규 매장 46곳, 운영 매장 110곳으로 늘릴 계획이다.
무신사 관계자는 "앞으로는 중국에 이어 일본과 동남아시아 등으로 해외 매장을 늘려, 국내에서 검증한 오프라인 모델을 글로벌 시장으로 확장해 가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com