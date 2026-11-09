UAM 실증, 지역 서비스까지 넓힌다…국토부 'Neo GC' 추진

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기술실증·지역상용화 두 축으로 개편

10일 서울서 설명회 개최

12월 공식 출범·파트너링 데이 마련도

지방정부·기업 컨소시엄 지원

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국토교통부가 도심항공교통(UAM)의 기술 검증과 지역별 서비스 도입을 함께 준비하는 방향으로 실증체계를 개편한다. 기체와 교통관리, 이착륙장 운영을 통합 검증하는 한편 지방정부와 기업이 지역 수요에 맞는 노선과 서비스를 구상하도록 지원한다.

정부세종청사 국토교통부 전경 [사진=뉴스핌 DB]

9일 국토부는 'Neo K-UAM 그랜드챌린지(Neo GC)'를 추진하고 참여를 희망하는 지방정부와 기업, 관련 기관 등을 대상으로 10일 서울에서 설명회를 개최한다고 밝혔다.

설명회에는 관계자 200여명이 참석할 예정이다. 사업 개편 방향과 참여 절차, 향후 일정 등을 안내하고 12월 개최 예정인 '파트너링 데이(Partnering Day)'의 취지와 준비사항도 설명한다.

국토부는 2023년부터 기업 중심의 'K-UAM 그랜드챌린지'를 추진해 왔다. 전남 고흥과 인천 청라에서 기체 운항과 교통관리, 버티포트 운영 등을 점검하며 UAM 운항에 필요한 기술과 경험을 축적했다.

Neo GC는 이러한 성과를 바탕으로 기존 실증을 발전시킨 '기술실증 GC'와 새로 도입하는 '지역상용화 GC'로 구성된다. 기술의 완성도를 높이면서 지역 수요와 실제 서비스 도입 여건까지 검증하는 체계다.

기술실증 GC는 기존 민간 자율·개별 기술 중심 실증을 정부와 민간이 협력하는 방식으로 개편한다. 실제 UAM 기체를 활용해 기체 운항과 교통관리, 버티포트 운영 등을 연계 검증한다. 실증 목표와 성과를 공유하고 축적한 데이터를 제도·기술 개선과 연결할 계획이다.

지역상용화 GC에서는 지방정부와 기업 등이 지역 간 이동과 공항 연결, 관광 등 지역 특성에 맞는 UAM 서비스를 구상한다. 실제 운항과 서비스 운영 가능성을 단계적으로 검증하고 지역별 운항노선과 이착륙 시설, 운영방식 등을 구체화한다. 실증 성과가 시범사업과 상용화로 이어지도록 추진할 방침이다.

참여는 지방정부와 기업, 관련 기관이 컨소시엄을 구성하는 방식이다. 지방정부는 지역 수요 파악과 기반시설·행정 여건 마련을 맡는다. 기업과 관련 기관은 기체 운항과 교통관리, 시설 운영 등 전문 기술과 사업 수행을 담당한다.

국토부는 12월 Neo GC 공식 출범과 함께 파트너링 데이를 열어 지방정부와 기업이 협력 상대를 찾고 컨소시엄을 구성할 수 있도록 지원할 예정이다.

박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "Neo GC는 그동안 축적한 기술검증 성과를 바탕으로 정부와 민간이 함께 상용화에 필요한 기술을 통합 검증하고, 지역의 실제 서비스 도입까지 준비하는 사업"이라고 말했다.

이어 "이번 설명회와 파트너링 데이가 지방정부와 기업이 지역에 필요한 서비스를 함께 구상하고, 실증을 실제 사업으로 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 'Neo K-UAM 그랜드챌린지(Neo GC)'는 기존 도심항공교통(UAM) 실증사업과 무엇이 달라지나요?

A. 국토교통부는 2023년부터 전남 고흥과 인천 청라에서 기업을 중심으로 UAM 운항에 필요한 기술을 점검해 왔습니다. Neo GC에서는 실증사업을 '기술실증 GC'와 '지역상용화 GC'로 나눠 여러 기술이 함께 작동하는지, 지역에서 실제 서비스를 운영할 수 있는지 검증할 계획입니다.

Q. 기술실증 GC에서는 무엇을 검증하나요?

A. 정부와 민간이 실제 UAM 기체를 활용해 기체 운항과 교통관리, 버티포트(이착륙장) 운영이 서로 연계되는지 검증합니다. 참여 기관은 실증 목표와 성과를 공유하고, 축적한 데이터를 제도와 기술 개선에 활용할 예정입니다.

Q. 지역상용화 GC에서는 어떤 서비스를 준비하나요?

A. 지방정부와 기업이 지역 간 이동, 공항 연결, 관광 등 지역 수요에 맞는 서비스를 구상합니다. 실제 운항과 서비스 운영이 가능한지 단계적으로 검증하면서 노선과 이착륙 시설, 운영방식을 구체화해 시범사업과 상용화로 이어갈 계획입니다.

Q. 지방정부와 기업은 어떻게 참여하고 역할을 나누나요?

A. 지방정부와 기업, 관련 기관이 컨소시엄을 구성해 참여합니다. 지방정부는 지역의 이동 수요를 파악하고 기반시설과 행정 여건을 마련합니다. 기업과 관련 기관은 기체 운항, 교통관리, 시설 운영 등 기술 분야와 사업 수행을 맡습니다.

Q. 참여 절차를 알아보거나 협력 상대를 찾으려면 어떤 행사가 있나요?

A. 국토부는 11월 10일 서울에서 설명회를 열어 사업 개편 방향과 참여 절차, 향후 일정을 안내합니다. 12월에는 Neo GC 공식 출범과 함께 '파트너링 데이'를 열어 지방정부와 기업이 협력 상대를 찾고 컨소시엄을 구성하도록 지원할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com