김종철 경찰청장 후보자 "관계성범죄 등 강력범죄 대응 최우선"

"현장 경찰 헌신 국가가 끝까지 책임"…경찰관 안전·건강 지원 강화

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김종철 경찰청장 후보자가 9일 관계성범죄와 이상동기범죄 등 강력범죄로부터 국민의 생명과 안전을 지키는 데 주력하겠다고 밝혔다. 현장 경찰관들이 업무에 전념할 수 있도록 인력과 예산을 확보하고, 경찰관의 안전과 건강을 위한 지원도 강화하겠다고 했다.

김 후보자는 이날 오전 경찰청 기자실을 방문해 "국민 안전과 생명을 지키는 것을 최우선으로 하겠다"며 "경찰 동료들의 경험과 지혜를 한데 모아 현장에서부터 경찰에 대한 국민의 신뢰를 하나하나 회복해 나가겠다"고 말했다.

김종철 경찰청장 후보자 [사진=뉴스핌DB]

중점 추진 과제로는 강력범죄 대응을 꼽았다. 김 후보자는 "관계성범죄라든지 강력범죄로부터 국민의 안전과 생명을 지키는 것"이라며 기존 대응 매뉴얼이 현장에서 제대로 이행되는지 살펴보겠다고 밝혔다. 법률적으로 미비한 부분에 대해서도 관계 부처와 긴밀히 협의해 보완하겠다고 했다.

새로운 형사사법체계의 안착을 위한 지원 의지도 밝혔다. 김 후보자는 "변화된 형사사법체계 아래에서 현장 경찰관들이 소신 있고 당당하게 일하고 업무에만 집중할 수 있도록 인력 확보와 예산 확보에 더 집중할 계획"이라고 말했다.

김 후보자는 현장 경찰관의 안전과 건강을 지키는 일도 지휘부의 책무라고 강조했다. 김 후보자는 지난주 교통사고 수습 현장에서 2차 사고로 크게 다친 경찰관을 병문안했다. 경찰은 일반직 공무원보다 순직과 공상이 각각 2.8배, 2.5배 많다.

김 후보자는 "국민을 지키기 위한 현장 경찰관들의 헌신과 희생에 대해 국가가 끝까지 책임진다는 믿음을 줄 수 있도록 제도 개선과 예산 확보에 최선을 다하겠다"며 "현장 동료들이 출근할 때 모습 그대로 퇴근할 수 있도록 하는 게 지휘부와 관리자들의 책무"라고 강조했다.

앞서 윤호중 행정안전부 장관은 지난 6일 신임 경찰청장 후보자로 김종철 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)을 임명 제청했다. 경찰청장은 국가경찰위원회 동의를 받아 행정안전부 장관 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임명한다. 경찰청장 임기는 2년이다.

경찰청장은 차관급이지만 국회 인사청문회를 거쳐야 한다. 국회 행정안전위원회는 빠르면 이달 안에 김 후보자 인사청문회를 열 예정이다.

한편 경찰청도 김 후보자 인사청문회 준비단을 꾸렸다. 이영철 경찰청 자치경찰기획단장(경무관)이 단장을 맡는 등 3개팀, 13명으로 꾸려졌다. 총경급 팀장은 순경공채, 간부후보생, 경찰대학 출신을 각 1명씩 배치했다.

calebcao@newspim.com