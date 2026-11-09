비밀창고서 짝퉁 판매하던 일당 29명 검거

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 인천의 비밀창고에서 유튜브 라이브 방송을 통해 짝퉁 상품을 판매하던 일당이 경찰에 붙잡였다.

부산중부경찰서는 창고 운영자와 유튜브 셀러 등 총 29명을 상표범 위반 혐의로 검거·송치했다고 9일 밝혔다.

이들은 지난 6월부터 9월까지 인천 연수구에 비밀창고를 마련하고 샤넬·루이비통 등 해외 유명 브랜드의 짝퉁 가방과 지갑을 유튜브 라이브커머스로 판매한 혐의를 받고 있다.

비밀창고 내 진열된 명품 위조상품 [사진=부산중부경찰서] 2026.11.09

창고 운영자 A(40대)씨는 짝퉁상품을 매입해 창고에 보관·전시하고, 라이브커머스 셀러들에게 방송 장소를 제공했다. 셀러들이 상품을 판매하면 일정 비율의 수익을 나누는 방식으로 범행을 벌인 것으로 나타났다.

창고 직원 B(40대)씨는 급여를 받으며 창고 계약과 셀러 섭외, 짝퉁상품 유통 등을 맡은 것으로 파악됐다.

셀러들은 각자 운영하는 유튜브 채널에서 상품을 소개한 뒤 실시간 댓글로 주문을 받았다. 방송이 끝나면 구매자에게 상품을 배송하고, 창고 운영자에게 수수료를 현금으로 지급한 것으로 조사됐다.

A씨가 수사기관의 추적을 피하기 위해 약 한 달 간격으로 비밀창고를 옮긴 것으로 드러났다. 경찰 조사 결과, A씨가 범행 기간 인천 지역에서 모두 4곳의 창고를 이용한 것으로 확인했다.

경찰은 관련 방송 영상과 금융계좌 거래 내역 등을 분석해 이들의 역할과 판매 경로를 확인한 후 현장에서 정품 가격 기준 120억 원 상당의 위조상품 4736점을 압수했다.

오태욱 서장은 "위조상품 범죄가 단순 판매를 넘어 대형 창고와 온라인 유통망을 활용하는 방식으로 점차 조직화·광역화되고 있다"며 "경찰은 변화하는 범행 수범에 맞춰 수사력을 더욱 집중하고, 공급 보관 판매 등 유통과정 전반을 면밀히 추적해 위조상품 범죄의 근절에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com