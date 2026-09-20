[2026AG] '수영 간판' 황선우, 자유형 100ｍ 예선 2위로 결승행…김영범 3위

AI 핵심 요약beta
- 황선우가 20일 아시안게임 남자 자유형 100m 예선 2위를 했다.
- 판잔러와 0.06초 차였고 김영범은 3위로 결승에 올랐다.
- 황선우와 김영범은 오후 결승에서 메달에 도전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 수영 간판 황선우가 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 경기를 가볍게 통과했다. 세계기록 보유자 판잔러와 맞대결에서 불과 0.06초 차의 전체 2위를 기록했다.
황선우는 20일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 수영 경영 남자 자유형 100m 예선에서 48초13으로 터치패드를 찍었다. 전체 43명 가운데 2위에 오른 황선우는 상위 8명이 나서는 결승 진출에 성공했다.
전체 1위는 48초07을 기록한 중국의 판잔러였다. 2024 파리 올림픽에서 46초40의 세계신기록으로 금메달을 차지한 이 종목 최강자다.
예선 마지막 5조에 편성된 황선우는 5번 레인에서 4번 레인의 판잔러와 나란히 물살을 갈랐다. 초반에는 황선우가 앞섰다. 첫 50m를 23초26으로 조에서 가장 먼저 통과하며 선두를 달렸다. 하지만 막판 판잔러가 속도를 끌어올리면서 최종 기록에서는 0.06초 차로 뒤졌다.
황선우에게 도쿄 아쿠아틱스센터는 특별한 장소다. 2021년 열린 2020 도쿄 올림픽 자유형 100m 준결승에서 당시 아시아 신기록인 47초56을 작성하며 세계 무대에 자신의 이름을 알렸다. 이후 자유형 200m를 주 종목으로 삼았지만 2022 항저우 아시안게임 자유형 100m에서도 동메달을 획득했다.
김영범도 메달 경쟁에 가세했다. 한국기록(47초39) 보유자인 김영범은 4조에서 48초34를 기록해 조 1위이자 전체 3위로 결승에 올랐다. 지난해 전국체전에서 황선우가 보유했던 한국기록을 갈아치운 김영범은 생애 첫 아시안게임 메달을 노린다. 일본의 무라사 다쓰야는 48초57로 전체 4위를 기록했다.
황선우와 김영범은 이날 오후 열리는 결승에서 판잔러 등과 메달을 놓고 다시 경쟁한다. 황선우는 2회 연속 메달에 도전한 뒤 주 종목인 자유형 200m에서 대회 2연패를 노린다.
한편 여자 접영 200m에서는 김윤희가 전체 4위, 이희은이 8위로 결승에 올랐다. 남자 개인혼영 200m에서도 김지훈이 4위, 김민석이 6위로 예선을 통과했다.
wcn05002@newspim.com