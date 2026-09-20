[2026AG] 사이클 신지은 동메달...한국 선수단 첫 메달

AI 핵심 요약beta
- 신지은이 20일 아시안게임 사이클 여자 개인도로독주서 동메달을 땄다.
- 36분56초14로 3위를 기록하며 한국 선수단 첫 메달을 선물했다.
- 신지은은 29일 단체추발·메디슨·옴니엄에 다시 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 사이클의 신지은이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 목에 걸며 한국 선수단의 첫 메달 주인공이 됐다.
신지은은 20일 일본 신시로 사이클링 로드 코스에서 열린 대회 사이클 여자 개인도로독주에서 36분56초14의 기록으로 결승선을 통과해 3위를 차지했다.
한국 선수단이 이번 대회에서 수확한 첫 번째 메달이다.
출전 선수 15명 가운데 10번째로 레이스에 나선 신지은은 초반부터 상위권을 유지했다. 첫 번째 구간을 12분58초31에 통과하며 전체 4위에 자리했다.
중반 이후부터 속도를 끌어올렸다. 두 번째 구간을 11분51초39로 주파한 신지은은 누적 기록 24분49초70을 찍으며 3위로 한 계단 올라섰다.
메달권에 진입한 신지은은 마지막 구간에서도 안정적으로 페이스를 유지했다. 결국 최종 기록 36분56초14로 레이스를 마치며 값진 동메달을 확정했다.
금메달은 36분23초72를 기록한 카자흐스탄의 리나타 술타노바에게 돌아갔다. 중국의 장하오는 36분28초40으로 은메달을 차지했다.
한국 선수단에 첫 메달을 선물하며 기분 좋게 대회를 시작한 신지은은 이번 동메달에 만족하지 않는다. 오는 29일 단체추발을 비롯해 메디슨과 옴니엄 등에 출전해 추가 메달 사냥에 나선다.
wcn05002@newspim.com