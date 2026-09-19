[2026AG] 한화 왕옌청, 21일 한국전 대만 선발로 등판 유력

AI 핵심 요약beta
- 한국 야구대표팀이 21일 대만과 1차전을 치른다
- 대만은 한화 왕옌청의 선발 등판이 유력하다고 했다
- 곽빈과 김도영은 왕옌청 상대 설욕과 공략을 벼렀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 5연패를 노리는 한국 야구대표팀이 첫 경기인 대만전에서 KBO리그에서 활약 중인 왕옌청(한화 이글스)과 격돌할 것으로 보인다.
대만 현지 매체들은 19일 일제히 대만 야구대표팀의 한국전 선발 투수로 왕옌청이 유력하다고 보도했다. 당초 한국전 선발 후보로 거론되던 왼손 투수 린위민(애리조나 다이아몬드백스 산하)은 늦은 일본 합류와 장거리 이동 여파로 등판이 어려울 전망이다. 또 다른 메이저리그 유망주 판원후이는 소속팀의 포스트시즌 진출로 합류가 불투명하다.
대만 언론은 KBO리그에서 풀타임을 소화하며 26경기 11승 6패 평균자책점 3.97을 기록한 왕옌청의 풍부한 경험을 강점으로 꼽았다. 다만 9월 이후 세 차례 선발 등판에서 평균자책점 8.10으로 다소 흔들린 점과 우타자에 약했던 성향을 불안 요소로 지적했다.
한국 타자들은 왕옌청의 구질에 익숙하다는 평가다. 대표팀 타선 핵심인 김도영(KIA 타이거즈)은 "왕옌청의 공은 똑바로 오는 게 하나도 없다"면서도 "다른 선수들을 믿고 철저히 대비하겠다"고 자신감을 내비쳤다.
대만전 선발 등판이 유력한 대표팀 에이스 곽빈(두산 베어스) 역시 투지를 불태우고 있다. 곽빈은 대표팀의 첫 현지 훈련일인 19일 불펜 피칭을 소화하며 최종 점검을 마쳤다. 그는 "시즌 때 왕옌청과 맞대결해 2패를 당했다"며 "가장 중요한 무대에서 반드시 설욕하겠다"고 다짐했다.
한국은 오는 21일 오후 6시 30분 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 대만과 조별리그 B조 1차전을 치른다. 5연패를 향해 나아가는 류지현호에 있어 최대 승부처가 될 이번 대만전에서 한국 타자들이 왕옌청을 어떻게 공략할지 관심이 집중된다.
psoq1337@newspim.com