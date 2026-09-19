[2026AG] 자유형 100ｍ 황선우·김영범, 20일 '세계 1강' 판잔러에 도전

AI 핵심 요약beta
- 판잔러가 20일 아시안게임 남자 자유형 100ｍ에 나선다
- 황선우와 김영범이 판잔러의 독주에 맞서 메달에 도전한다
- 일본 무라사와 중국 왕하오위도 메달 경쟁에 가세했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 첫날부터 아시아 최고 스프린터들이 맞붙는다. 오는 20일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열리는 남자 자유형 100ｍ다. 한국과 중국, 일본을 대표하는 스타들이 출발대에 선다.
가장 강력한 우승 후보는 중국의 '세계 챔피언' 판잔러다. 판잔러는 2024 파리 올림픽에서 46초40으로 세계 신기록을 세우며 금메달을 차지했다. 남자 자유형 100ｍ의 절대 강자다. 아시아 선수 역대 기록 1위부터 11위까지 판잔러가 모두 보유하고 있다. 2022 항저우 아시안게임에서도 46초97로 대회 신기록을 세우며 정상에 올랐다. 이번 대회에서는 2연패에 도전한다.
한국은 황선우와 김영범을 앞세워 판잔러의 독주에 맞선다. 황선우에게 자유형 100ｍ는 세계적인 선수로 도약한 출발점이다. 2021년 도쿄 올림픽에서 47초56을 기록했다. 당시 아시아 신기록이었다. 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 세계 무대에 자신의 이름을 각인했다.
이후 주 종목을 자유형 200ｍ로 조정했지만 단거리 경쟁력은 여전하다. 2022 항저우 아시안게임에서는 48초04로 동메달을 따냈다. 이번에는 올림픽의 찬란한 기억이 남아 있는 도쿄에서 다시 판잔러와 맞붙는다.
김영범은 상승세다. 김영범은 2025년 전국체육대회에서 47초39를 찍었다. 황선우가 4년간 지켜온 한국 기록을 갈아치웠다. 올해 3월 국가대표 선발전에서는 48초17로 황선우의 48초30을 앞섰다. 자유형 100ｍ 대표 1위로 태극마크를 달았다. 폭발적인 스타트와 강한 후반 스퍼트가 무기다. 깜짝 메달을 넘어 판잔러를 위협할 복병으로 꼽힌다.
일본의 무라사 다쓰야도 다크호스다. 19세 신성 무라사는 2026시즌 아시아 랭킹 1위 기록인 47초83을 보유하고 있다. 자유형 100ｍ는 물론 200ｍ와 400ｍ까지 소화하는 전천후 레이서로 홈 관중의 응원까지 등에 업는다. 중국의 왕하오위도 메달 경쟁에 가세한다. 왕하오위는 2022 항저우 대회에서 48초02로 은메달을 따냈다.
psoq1337@newspim.com