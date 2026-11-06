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뉴욕증시 프리뷰, 나스닥 선물 반등…AI주 폭락 하루 만에 반도체주 저가 매수세

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AI 핵심 요약

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  • 미국 주가지수 선물이 6일 엔비디아 등 반도체주 반등에 혼조세를 보였다
  • 민주당의 의회 장악과 데이터센터 규제 우려로 투자심리는 불안정한 상태다
  • 전날 미국 증시 급락 여파로 한국과 일본 증시도 큰 폭으로 하락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아 4.5% 상승·AMD 등 반도체주 동반 반등…다우 선물은 약세
전날 美 증시 시총 3조달러 증발…나스닥 조정장 진입·아시아 증시 급락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장을 앞두고 혼조세를 보이고 있다. 전날 인공지능(AI) 관련주 폭락으로 나스닥지수가 조정 국면에 진입한 가운데 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD) 등 주요 반도체주에 저가 매수세가 유입되면서 기술주 중심의 반등이 나타나는 모습이다.

다만 미국 중간선거에서 민주당이 의회 상·하원을 모두 장악한 이후 AI 데이터센터 규제 강화 우려가 커진 데다 중동 정세와 인플레이션 불확실성도 여전해 투자심리는 불안정한 상태다.

미 동부시간 오전 8시(한국 시간 오후 10시) 기준 나스닥100지수 선물은 전 거래일보다 1.33% 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물도 0.09% 올랐다. 반면 다우존스30산업평균지수 선물은 551포인트(1.07%) 하락했다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 엔비디아 4.5% 상승·AMD 등 반도체주 동반 반등…다우 선물은 약세

개장 전 거래에서 ▲엔비디아(NVDA)는 4% 가까이 상승했다. 엔비디아는 전날 9.3% 급락하며 중국의 저비용 AI 모델 딥시크 등장으로 시장이 충격을 받았던 지난해 1월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. 올해 들어 쌓아온 상승분도 모두 반납하면서 연초 대비 수익률이 마이너스로 돌아섰다.

▲AMD(AMD)와 ▲인텔(INTC) ▲브로드컴(AVGO) ▲마이크론테크놀로지(MU) 등 다른 반도체주도 4.6~8.2% 상승하며 전날 급락에서 반등했다. 데이터센터 운영업체 ▲아이렌(IREN)과 ▲어플라이드 디지털(APLD), 클라우드 인프라 기업 ▲코어위브(CRWV)와 ▲네비우스그룹(NBIS)도 상승세를 보였다. AI 관련 전력·설비 공급업체인 ▲GE버노바(GEV)와 ▲컨스텔레이션에너지(CEG) 역시 반등에 동참했다.

전날 뉴욕 증시는 기술주를 중심으로 대규모 매도세가 쏟아지면서 지난해 4월 도널드 트럼프 대통령의 이른바 '해방의 날' 관세 발표 이후 최악의 거래일을 기록했다. S&P500지수 편입 기업들의 시가총액은 하루 만에 약 3조달러 증발했다.

나스닥종합지수는 5.5% 폭락하며 최근 고점 대비 10% 이상 하락한 조정 국면에 진입했다. S&P500지수는 4.4% 떨어졌고 다우지수도 1800포인트 이상, 비율로는 3.4% 급락했다. 나스닥100지수는 6% 넘게, 필라델피아 반도체지수는 약 12% 폭락하며 기술주 전반에 매도세가 확산했다.

S&P500지수를 구성하는 11개 업종이 모두 하락한 가운데 AI 인프라 관련 기업들의 낙폭이 특히 컸다. 마이크론테크놀로지와 AMD는 각각 17% 넘게 폭락했고 코어위브도 약 10% 하락했다. 엔비디아를 비롯한 미국의 7대 대형 기술주인 '매그니피센트7(M7)'의 시가총액은 하루 만에 1조달러 이상 증발했다.

이번 급락에는 민주당의 중간선거 승리 이후 AI 산업에 대한 규제 강화 우려가 확산한 점이 영향을 미쳤다. 특히 주요 데이터센터 밀집 지역의 주지사 선거에서도 민주당이 승리하면서 데이터센터 건설에 제동이 걸릴 수 있다는 전망이 투자심리를 압박했다. 여기에 AI 인프라 투자 확대에 따른 자금 부담과 수익성 우려, 국제유가 상승에 따른 인플레이션 불안도 매도세를 키운 요인으로 꼽힌다.

텍사스 주지사 당선인인 민주당의 지나 히노호사는 전날 CNN 인터뷰에서 데이터센터 규제를 강화하겠다는 입장을 재확인했다. 그는 "텍사스 주민들을 보호하기 위한 조치가 마련될 때까지 데이터센터와 관련해 현재 진행 중인 일을 중단해야 한다"고 말했다.

다만 히노호사는 일론 머스크와 그의 기업들과 협력할 가능성은 열어뒀다. 그는 민주당 주정부 아래에서도 테슬라(TSLA)와 비상장 우주기업 스페이스X 등과 협력할 수 있지만, 협력은 텍사스 주민들의 이익을 보호하는 조건에서 이뤄져야 한다고 강조했다.

시장에서는 이번 급락이 AI 산업의 구조적인 성장 둔화를 의미하는지, 지나치게 높아진 기대가 조정되는 과정인지를 놓고 의견이 엇갈리고 있다.

제프리스(JEF)의 주식 전략가 제인 기번스는 "5일의 매도세는 기업들의 펀더멘털이 근본적으로 바뀐 결과라기보다 AI 지출과 정책, 인플레이션에 대한 우려가 한꺼번에 충돌하면서 나타난 반응"이라고 평가했다.

블루박스 자산운용의 공동 창립자이자 수석 포트폴리오 매니저인 윌리엄 드 게일도 이번 급락을 지속 가능한 성장률에 맞춰 시장 기대가 조정되는 과정으로 해석했다.

그는 CNBC 인터뷰에서 "기술업종은 지난 20년 가까이 연평균 약 15%의 이익과 주가 성장률을 기록해 왔다"며 "AI는 규모가 작았기 때문에 더 빠르게 성장할 수 있었지만, 산업 규모가 커지면서 반도체 장비와 원자재, 에너지, 인력, 인허가 등 공급 제약에 부딪히고 있다"고 설명했다.

이어 "현재 시장 전망에는 향후 수년간 AI 기업들의 매출이 연간 30%씩 증가한다는 가정이 반영돼 있지만, 규모가 큰 산업이 오랫동안 이런 성장률을 유지하기는 어렵다"며 "성장률 전망이 15~20% 수준으로 낮아지는 조정이 진행되고 있다"고 말했다.

다만 그는 "AI 수요 자체에는 문제가 없다"며 "수요는 여전히 끝이 없을 정도로 강하다"고 강조했다.

미국 캘리포니아주 산타클래라에 있는 엔비디아 본사 [사진=블룸버그통신]

 전날 美 증시 시총 3조달러 증발…나스닥 조정장 진입·아시아 증시 급락

미국 증시의 급락 여파는 아시아 시장으로도 확산했다. 이날 한국 코스피지수는 전 거래일보다 324.11포인트(6.02%) 하락한 5059.69에 거래를 마쳤다. 주간 하락률은 11.7%에 달했다. 코스닥지수도 5.03% 내린 644.27에 마감했다.

장 초반에는 코스피지수가 8% 넘게 폭락하면서 서킷브레이커가 발동돼 거래가 20분간 중단되기도 했다. 외국인 투자자들이 약 2조8000억원어치의 주식을 순매도하며 지수 하락을 주도했다.

일본 닛케이225지수는 5.96% 하락한 5만7434.77에 거래를 마치며 지난 6월 고점 대비 20% 넘게 떨어진 약세장에 진입했다. 반도체 검사장비 업체 어드반테스트(6857)와 소프트뱅크그룹(9984), 도쿄일렉트론(8035) 등 주요 기술주가 동반 하락했다.

국제유가는 미국과 이란의 군사적 충돌 재개 가능성과 외교적 해결 기대가 엇갈리면서 하락했다. 브렌트유 선물은 0.35% 내린 배럴당 97.99달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 1.49% 하락한 배럴당 89.17달러를 기록했다. 브렌트유는 장 초반 100달러에 육박했지만 상승분을 반납했다.

이란이 카타르를 통해 미국에 핵 협상안을 전달했다는 보도가 나오면서 외교적 해결 기대가 커진 반면, 미국의 대이란 군사작전 재개 가능성은 여전히 시장의 불안 요인으로 남아 있다. 에너지 컨설팅업체 래피던에너지그룹의 밥 맥널리 회장은 CNBC 인터뷰에서 군사적 충돌이 재개될 가능성을 80%로 평가하며, 실제 충돌이 발생하면 브렌트유와 WTI 가격이 모두 배럴당 100달러를 넘어설 수 있다고 전망했다.

월가의 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 장중 28.36까지 치솟아 약 8개월 만에 최고치를 기록했다. 이날은 전날에 비해 하락한 27.39를 나타냈지만 시장의 경계심은 여전히 높은 수준이다.

투자자들은 이날 미 동부시간 오전 8시 30분 발표 예정인 미국의 10월 고용보고서에 주목하고 있다. 시장 예상치 중 하나에 따르면 비농업 부문 신규 고용은 5만9000명 증가하고 실업률은 4.2%를 유지했을 것으로 전망된다. 다른 주요 조사에서는 신규 고용 증가 전망치가 6만5000명으로 제시됐다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 12월 기준금리를 인상할 확률을 65% 이상으로 반영하고 있다. 고용지표 결과에 따라 향후 금리 전망과 기술주 반등의 지속 여부가 영향을 받을 것으로 보인다.

개별 종목 가운데 소프트웨어 업체 ▲아틀라시안(TEAM)은 분기 실적 발표 이후 개장 전 거래에서 15.6% 급락했다. 반면 숙박 공유업체 ▲에어비앤비(ABNB)는 올해 연간 매출 성장률 전망치를 상향 조정하면서 14% 가량 급등했다.

한편 미국 국채 금리는 전날 기술주 급락에 따른 안전자산 선호로 하락한 뒤 반등했다. 10년 만기 국채 금리는 전 거래일보다 약 3.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.872%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 2.6bp 상승한 4.503%를 나타냈다.

koinwon@newspim.com

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신임 법무장관에 민변 출신 이용철 '성남라인' [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 새 법무부 장관에 이용철(66·순창) 현 방위사업청장, 국세청장에 안덕수(55·부산) 서울지방국세청장을 후보로 지명했다. 청와대 새 정무수석으로는 최인호(60·창녕) 더불어민주당 재선 의원 출신인 주택도시보증공사 사장을 임명했다. 임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 인사 발표 브리핑을 했다. 임 실장은 "국민의 목소리를 더 많이 듣고 소통하겠다는 의지이며 국민 삶 속에 정책 변화와 효능감이 체감될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 이번 인사 방향을 설명했다. 임 실장은 이 법무장관 후보에 대해 "민주사회를 위한 변호사 모임 출신으로 인권 보호와 민주 가치 증진에 힘써 온 변호사"라며 "참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패와 제도개혁을 주도한 바 있다"고 소개했다. 임 실장은 "법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사사법 체계를 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 법무 행정을 할 것으로 기대된다"고 이번 인선 배경을 설명했다. 임 실장은 이 후보가 과거 대장동 사건에 연루됐다는 언론 질문에 "그 부분은 검증 때 감안됐고 자세한 건 국회 인사청문회 때 본인이 소명할 걸로 기대한다"며 "적임자를 뽑기 위해 다양한 많은 분에 대한 검증이 있었다"고 밝혔다.  안 국세청장 후보에 대해 임 실장은 "국세청 1조사국장과 징세법무국장, 납세자보호담당관 등 주요 보직을 두루 거친 세무 행정 전문가"라며 소개했다. 임 실장은 "성실하게 세금을 내는 국민이 손해 보지 않도록 악의적 탈세와 숨긴 재산은 끝까지 추적해 조세 정의를 실현할 것으로 기대한다"고 인선 이유를 설명했다. 최 정무수석 내정자에 대해 임 실장은 "부산 지역 재선 국회의원 출신으로 민주당 최고위원과 수석대변인을 역임하며 소통과 통합의 가치를 실천해 온 정치인"이라고 소개했다. 임 실장은 "우리 사회의 통합과 성장을 위해 더 낮은 자세로 여야, 국민과 소통하며 국민이 하나 되는 정치를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 인선 배경을 설명했다.  임 실장은 "청와대 내부 인사는 검토가 되는 대로 업무의 연속성과 개혁 성과, 국민 체감을 위해서 필요한 경우에는 적당한 시점에 인사를 하도록 하겠다"고 밝혔다. pcjay@newspim.com 2026-11-06 15:53
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한진칼 최대주주 오른 호반건설…항공업 진출? [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 호반그룹이 조원태 한진그룹 회장 측을 0.11%p(포인트) 차로 제치고 한진칼 최대주주(지분율 20.69%)에 오르면서 호반건설의 지분 매입 의도에 관심이 집중되고 있다. 단순 투자라는 공식 입장과 달리, 건설업 불황 속 한진칼 지분이 그룹의 재무적 가치를 뒷받침하는 핵심 자산으로 자리 잡은 데다 과거 금호산업 인수전부터 이어진 항공업 진출 구상에도 다시 힘이 실릴 수 있기 때문이다. ◆ 분양 반토막·PF 대위변제 덮은 6152억 평가차익… 호반의 '손익 방어막' [AI그래픽=송현도 기자] 6일 건설업계 등에 따르면 호반건설이 주택·건설 경기 침체 속에서도 수천억원을 투입해 한진칼 지분을 확보한 배경에는 재무적 실익이 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 한진칼 주가 상승에 따른 대규모 평가이익이 건설업 불황으로 악화한 그룹의 실적을 보완하는 역할을 하고 있다는 것이다. 호반건설의 2025년 연결감사보고서에 따르면 지난해 연결 매출액은 1조2326억원, 영업이익은 1361억원으로 전년(매출 2조3706억원, 영업이익 2716억원) 대비 각각 절반 수준으로 줄었다. 주력 사업인 분양수익이 1조1476억원에서 2531억원으로 급감한 영향이 컸다. 영업활동 현금흐름도 4728억원 적자로 돌아섰다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 의무에 따라 4395억원을 대위변제하면서 2381억원의 기타대손상각비를 인식하는 등 재무 부담도 커졌다. 올해 2월에는 대위변제에 따른 구상채권과 상계하는 방식으로 대구 황금동 주상복합 용지를 2750억원에 취득하기도 했다. 이 같은 본업 부진을 상쇄한 것은 한진칼 지분에서 발생한 평가이익이다. 취득원가가 6966억원인 한진칼 지분의 장부가액은 지난해 말 1조5544억원으로 늘었다. 호반건설은 이를 통해 한 해 동안 6152억원의 금융자산 평가이익을 인식했다. 영업이익이 큰 폭으로 감소했음에도 당기순이익은 4752억원으로 전년(2657억원)보다 78.8% 증가했다. 100% 자회사인 호반호텔앤리조트도 비슷한 구조다. 본업 영업이익은 182억원에 그쳤지만, 보유 중인 한진칼 주식(장부가액 5902억원)에서 2267억원의 평가이익이 발생하면서 당기순이익 1872억원을 기록했다. 호반호텔앤리조트는 이를 바탕으로 모회사 호반건설에 1000억원의 현금배당을 결의하며 자금 공급 역할도 했다. 결국 한진칼 지분은 호반그룹의 실적 방어와 현금 확보에 기여하는 핵심 자산으로 자리 잡았다. 향후 경영권 분쟁 가능성이 이어지면서 한진칼 주가가 추가 상승할 경우 평가이익 확대는 물론 그룹의 순이익과 배당 여력에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.  ◆ '집중투표제' 무기 쥔 호반… 이사회 진입 시 한진 경영권 영향 호반이 내년 3월 정기주총에서 이사회 진입에 성공할 경우, 단순 주주를 넘어 한진그룹 지배구조 전반에 영향력을 행사하게 된다. 한진칼 반기보고서에 따르면 한진칼은 올해 3월 정기주총에서 상법 개정에 맞춰 정관 제30조의 '집중투표제 배제 조항'을 삭제했다. 집중투표제란 주주총회에서 2명 이상의 이사를 선임할 때, 주주가 1주당 선임할 이사의 수만큼 의결권을 부여받고 이를 특정 후보 1명에게 몰아주거나 나누어 투표할 수 있는 제도로, 내년 3월 주총이 한진칼에 집중투표제가 의무 적용되는 첫 무대가 된다. 내년 3월 20일 임기가 만료되는 사외이사는 배성례(ESG경영위원회·보상위원회 위원장), 송백훈(분리선출 감사위원 겸 감사위원장), 홍동표(감사위원 겸 독립이사후보추천위원장) 위원 등 3명이다. 특히나 분리선출 감사위원 표결에서는 최대주주와 특수관계인의 의결권을 합산 3%로 제한하는 강화된 '3% 룰'이 적용된다. 오는 12월 31일 주주명부 폐쇄일 기준 최대주주가 되는 쪽이 의결권에서 불리해지는 구조다. 조원태 회장이 예고대로 12월 중 지분 0.49%를 추가 매수해 최대주주를 탈환하면 조 회장 측 전체 의결권은 3%로 묶이는 반면, 2대 주주가 되는 호반 측은 계열사별로 나눠 총 6.32%를 행사할 수 있다. 호반 입장에서는 감사위원 표결의 실리를 챙기기 위해 연말까지 조 회장의 최대주주 복귀를 용인할 가능성도 거론된다. 일반 사외이사 선임에서도 호반이 주총 6주 전(내년 2월 중순)까지 보유 목적을 경영참여로 바꾼 뒤 집중투표제를 신청해 특정 후보에게 표를 몰아주면 이사회 진입 가능성이 높아진다. 호반 측 인사가 이사회와 감사위원회에 1석이라도 진입하면 상법상 회계장부 열람권과 주요 안건 의결권을 바탕으로 대한항공·아시아나항공 통합 자금 지원, 자회사 부동산 매각, 배당 정책 등에 관여할 수 있다. 나아가 호반호텔앤리조트(리솜리조트)와 한진칼 산하 호텔·관광 계열사(칼호텔네트워크, 한진트래블) 간의 사업 시너지나 자산 매각 협상을 요구할 기반도 확보하게 된다. 반면 한진칼은 지난해 8월 보유 자사주 44만44주(0.66%)를 사내근로복지기금에 전량 출연해 현재 방어에 쓸 수 있는 보통주 자사주가 3주뿐이다. 올해 1월 자회사 칼호텔네트워크가 그랜드하얏트인천 웨스트타워를 2100억원에 매각해 한진칼 본사 현금성자산(단기금융상품 포함 3201억원)은 늘어났지만, 회사 자금으로 자사주를 사들여 방어에 나설 수는 없어 조 회장 개인과 우호 세력의 자금 부담이 커지는 상황이다. ◆ 금호산업 인수전부터 이어진 항공업 진출 시도… 산은 지분 매각이 승부처 재계와 투자은행(IB) 업계에서는 호반의 목표가 단순 차익 실현을 넘어 한진그룹 경영권 인수에 맞춰져 있다는 시각이 나온다. 김상열 호반그룹 창업주는 지난 2015년 아시아나항공의 모회사였던 금호산업 인수전에 단독 응찰하며 항공업 진출을 시도한 바 있다. 당시 채권단과의 가격 이견으로 무산됐지만, 이후 리솜리조트와 퍼시픽랜드를 인수해 레저 사업을 확장했고 2022년 사모펀드 KCGI로부터 한진칼 지분을 사들이며 항공·레저 수직계열화를 추진했다. 주택 사업에 편중된 그룹의 포트폴리오를 바꿀 카드로 한진칼을 낙점했다는 평가다. 내년 3월 주총에서는 조 회장 측과 델타항공, 한국산업은행(10.58%) 등 우호 지분이 과반에 육박해 당장 경영권 확보가 쉽지 않다. 한진칼 시가총액이 적정 가치(3조3000억원 추산)를 웃도는 12조3000억원대까지 올라, 장내에서 지분 1%를 추가 확보하는 데 1230억원이 드는 점도 부담이다. 호반건설의 지난해 말 연결 현금 및 단기유동성 금융자산이 1조1916억원 수준이지만, 단기금융부채 역시 1년 새 679억원에서 5172억원으로 늘어 장내 매수를 지속하긴 어렵다. 결국 향후 승부처는 항공 산업 구조 개편이 끝난 뒤 시장에 나올 산업은행의 한진칼 지분 10.58%다. 대한항공은 올해 5월 아시아나항공 흡수합병을 결의한 데 이어 8월 12일 소규모합병 승인 이사회 결의를 완료하며 연말 통합 항공사 출범을 앞두고 있다. 내년 3월 저비용항공사(LCC) 3사 통합까지 마무리되면 산은이 지분을 보유할 정책적 명분은 사라지고 공적자금 회수 절차가 진행된다. 산은은 2020년 11월 체결한 투자합의서에 따라 의무 위반 시 5000억원의 위약벌을 부과할 담보로 조원태 회장의 한진칼 주식 385만8869주(약 5.78%)에 근질권을 설정해 두고 있으며, 유사시 조 회장 지분까지 묶어 제3자에게 팔 수 있는 동반매각요구권과 동반매도참여권을 보유하고 있다. 호반이 20%대 지분을 바탕으로 이사회에 진입해 경영에 관여하다가 향후 산은 지분 10.58% 인수전에 참여해 이를 확보할 경우, 지분율을 31% 이상으로 끌어올릴 수 있다. 건설업계 관계자는 "산은 지분 인수나 경영권 확보가 여의치 않더라도, 과거 대우건설·금호산업 사례에서 보듯 지분 가치를 높인 뒤 조 회장 측 우호 세력에게 경영권 프리미엄을 얹어 블록딜로 넘기는 출구 전략을 택할 수도 있다"고 설명했다. dosong@newspim.com 2026-11-06 15:07

[주요포토]

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S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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