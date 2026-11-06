고팍스, 해킹 협박에 입출금·매매 서비스 전면 중단

AI 핵심 요약beta
- 고팍스는 6일 해킹 협박 뒤 가상자산 입출금과 매매를 전면 중단했다
- 고팍스는 이용자 자산을 콜드월렛으로 이전하고 출금은 별도 신청받기로 했다
- 최근 국내외 거래소에서 해킹과 개인정보 유출 사고가 잇따라 보안 우려가 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 국내 가상자산 거래소 고팍스가 해킹 협박을 받은 뒤 이용자 자산 보호를 위해 가상자산 입출금과 매매 서비스를 전면 중단했다. 최근 국내외 가상자산 거래소에서 해킹과 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 업계 전반의 보안 우려도 커지고 있다.
고팍스는 6일 오후 2시 55분부터 가상자산 입출금 서비스를 중단한 데 이어 오후 3시 53분부터 매매 서비스도 중단했다. 해커를 자처하는 세력으로부터 협박 메일을 받은 데 따른 조치로 알려졌다.
고팍스는 홈페이지 공지를 통해 "금융당국의 권고에 따라 이용자 자산 보호와 보안 강화를 위한 선제적인 조치를 시행했다"고 밝혔다.
회사는 고객이 맡긴 가상자산을 인터넷과 연결되지 않은 콜드월렛(오프라인 전자지갑)으로 모두 이전할 계획이다. 콜드월렛은 인터넷에 연결된 핫월렛보다 외부 해킹 위험이 상대적으로 낮다.
현재 홈페이지와 애플리케이션을 통한 출금은 중단된 상태지만 고객센터에 별도로 신청하면 출금할 수 있다. 다만 직원의 직접 확인과 승인이 필요한 만큼 평소보다 처리 시간이 길어질 수 있다.
고팍스는 업비트·빗썸·코인원·코빗과 함께 국내 5대 원화 가상자산 거래소 중 하나다. 다만 국내 거래량 점유율은 0.01~0.02% 수준에 그친다. 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 고팍스 지분 약 67%를 보유한 최대주주다. 바이낸스는 지난달 29일 대규모 해킹 사고를 겪은 바 있다.
가상자산 업계의 보안 사고는 최근 잇따르고 있다. 지난달 24일 가상자산 거래소 프라뱅에서는 해커가 약 1억원 상당의 가상자산을 탈취했다. 국내 2위 거래소 빗썸 역시 지난달 27일 사내 업무 시스템 해킹으로 고객 6444명과 임직원 715명의 정보가 유출됐다.
moonddo00@newspim.com