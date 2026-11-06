홍지선 국토장관, 철도공단·공항공사 신임 수장에 임명장 수여

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관이 6일 신임 철도공단·공항공사 기관장에게 임명장을 전수했다
- 정진혁 이사장에게 K-철도 경쟁력 강화와 국민 안전 중심 관리체계를 당부했다
- 김원준 사장에게 재무건전성 강화와 지방공항 활성화 소통을 요청했다
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사고 예방체계 구축·현장 항공안전 관리 강조
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 철도공단과 공항공사 신임 기관장에게 국민 안전을 중심으로 기관의 역할과 책임을 강화해 달라고 요청했다. 철도건설을 넘어선 발전 전략 마련과 공항 재무건전성 강화, 지역 현안 해결을 위한 관계기관 소통도 강조했다.
6일 국토부는 홍 장관이 정진혁 국가철도공단 신임 이사장과 김원준 한국공항공사 신임 사장에게 임명장을 전수했다고 밝혔다.
홍 장관은 정 이사장에게 "국토균형발전과 지역성장 견인 등을 위한 철도의 위상이 새롭게 강조되는 현시점에서 국가철도공단의 역할과 책임이 더 중요해졌다"고 말했다.
이어 "그동안 주력해 온 철도건설뿐만 아니라 K-철도의 해외 경쟁력을 강화하는 등 미래가치를 창출할 발전 전략을 마련할 것"을 당부했다.
특히 "철도 전 분야에서 효율성보다 국민 안전을 최우선으로 하고, 사고 원천 차단을 위한 사전 예방 중심의 안전관리 체계 구축이 필요하다"고 강조했다.
김 사장에게는 "최근 공항 운영과 항공 인프라 관리 전반에서 공사의 책임과 역할이 막중해졌다"며 "경영 효율화와 재무건전성 강화에도 역량을 집중해 줄 것"을 요청했다.
아울러 현장 중심의 철저한 항공안전 관리를 주문하고, 지방공항 활성화와 지역 현안의 합리적 해결을 위해 관계기관과 적극적으로 소통해 달라고 당부했다.
Q. 이번에 임명장을 받은 기관장은 누구인가요?
A. 정진혁 국가철도공단 신임 이사장과 김원준 한국공항공사 신임 사장입니다. 홍지선 국토교통부 장관이 6일 두 기관장에게 임명장을 전수했습니다.
Q. 국가철도공단 신임 이사장에게 주문한 주요 과제는 무엇인가요?
A. 국토균형발전과 지역성장을 뒷받침하는 철도의 역할에 맞춰 발전 전략을 마련하도록 당부했습니다. 기존 철도건설 사업과 함께 K-철도의 해외 경쟁력을 강화하는 등 미래가치를 창출해야 한다고 강조했습니다.
Q. 철도 안전관리에서는 어떤 방향을 강조했나요?
A. 철도 전 분야에서 효율성보다 국민 안전을 최우선으로 삼아야 한다고 강조했습니다. 사고를 원천적으로 차단할 수 있도록 사전 예방 중심의 안전관리 체계를 구축할 것을 주문했습니다.
Q. 한국공항공사 신임 사장에게 요구한 경영 과제는 무엇인가요?
A. 공항 운영과 항공 인프라 관리 전반에서 공사의 책임과 역할이 커진 만큼 경영 효율화와 재무건전성 강화에 역량을 집중하도록 요청했습니다. 현장 중심의 철저한 항공안전 관리도 당부했습니다.
Q. 지방공항과 지역 현안에 대해서는 어떤 주문이 있었나요?
A. 지방공항 활성화와 지역 현안의 합리적 해결을 위해 관계기관과 적극적으로 소통하도록 당부했습니다.
chulsoofriend@newspim.com