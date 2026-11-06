[베트남 증시] 2거래일 랠리 후 '숨고르기'… VN지수, 차익 매물에 ↓

AI 핵심 요약beta
- 베트남 증시는 6일 VN지수가 0.88% 하락하고 HNX지수는 0.05% 상승했다
- 차익 실현 물량이 출회하며 정보기술 업종이 3.66% 하락했다
- 외국인 투자자는 4350억 동 이상 순매수하고 전체 거래액은 20조4000억 동을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 256.73(+0.12, +0.05%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 6일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 벤치마크 지수가 2거래일 연속 상승한 뒤 주말을 앞두고 차익 실현 물량이 출회했다는 분석이다.
호찌민 VN지수는 0.88% 하락한 1,725.36포인트를 기록한 반면, 하노이 HNX지수는 0.05% 오른 256.73포인트로 거래를 마쳤다.
HSC 증권 분석가들은 이날의 흐름에 대해 "고점 매도 압박이 여전히 존재함을 보여준다. 강력한 상승장 이후 매수세가 한층 신중해진 것으로 보인다"며 "단기 저항선은 1,750~1,780포인트 구간으로 설정됐으며, 1,700포인트 선은 여전히 중요한 지지선 역할을 하고 있다"고 진단했다.
비엣 스톡 파이낸스에 따르면, 이날 모든 업종에서 하락세가 두드러졌다. 정보기술 업종이 3.66% 하락하며 가장 큰 폭의 하락세를 기록했는데, 이는 FPT(FPT Corporation), CMG(CMC Corporation), ELC(Elcom Technology Communications Corporation) 등의 하락에 기인한다.
미디어 서비스 및 소재 업종도 각각 2.3%와 1.34% 하락했다. VGI(Viettel Global Investment JSC), FOX(FPT Telecom Joint Stock Company), VNZ(VNG Corporation), HPG(Hoa Phat Group), GVR(Vietnam Rubber Group), KSV(Vinacomin - Minerals Holding Corporation) 등 여러 종목에서도 상당한 하락폭이 나타났다.
세 거래소 전체에 걸쳐 20조 4,000억 동(약 1조 812억 원) 이상의 거래액을 기록했다.
외국인 투자자들은 매수세로 돌아서며 4,350억 동 이상의 순매수를 나타냈다. KDH(Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company)에 매수세가 집중된 반면, FPT에는 매도세가 몰렸다.
hongwoori84@newspim.com