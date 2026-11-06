이용철 법무장관 후보 "막중한 책임감 느껴…검찰개혁 차질 없이 완수"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 6일 이용철 방위사업청장을 법무부 장관 후보자로 지명했다
- 이 후보자는 검찰개혁 완수와 새 형사사법체계 안착에 책임감을 나타냈다
- 이 후보자는 범죄 피해자와 사회적 약자의 인권 보호에 최선을 다하겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법무부 장관 후보자로 지명된 이용철 방위사업청장은 "공소청과 중수청이 새로 출범하고 형사사법체계가 크게 개편된 엄중한 시기에 법무행정을 책임지는 법무부장관 후보자로 지명받아 막중한 책임감을 느낀다"고 6일 밝혔다.
이날 이재명 대통령은 정성호 전 법무부 장관 후임으로 이 후보자를 지명했다.
이 후보자는 "대통령께서 저를 법무부장관 후보자로 지명하신 이유는 참여정부 청와대 법무비서관으로서 검경 수사권 조정 등 검찰 개혁과 사법제도 개혁 업무를 수행했던 경험을 살려 검찰개혁을 완수하고, 큰 폭으로 개정된 형사사법체계의 안착에 역할을 해달라는 것이라고 생각한다"고 했다.
이어 "만약 장관으로 일할 수 있는 기회가 주어진다면 검찰개혁을 차질없이 완수하고 새로운 형사사법체계의 빠른 안착에 힘쓰는 한편, 범죄 피해자를 비롯한 사회적 약자의 인권 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
이 후보자는 "국민 여러분께 능력과 자질을 엄중하게 검증받을 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
100wins@newspim.com