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[코인 시황] 비트코인 일시 7만6000달러 붕괴…美 기술주 폭락에 암호화폐 시장도 급락

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인은 6일 미국 중간선거 여파로 7만6000달러 아래로 하락했다
  • AI 인프라 수익성 우려와 기술주 폭락으로 주요 암호화폐가 약세를 보였다
  • 지난 24시간 암호화폐 파생상품 10억달러 이상이 강제 청산됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나스닥 5.5%·반도체지수 12% 폭락…AI 투자 둔화 우려 확산
파생상품 10억달러 이상 강제 청산
민주당 압승에 암호화폐 규제 불확실성 커져

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 6일 일시 7만6000달러 아래로 떨어졌다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 인공지능(AI) 산업에 대한 규제 강화 우려가 커진 데다, AI 인프라 투자 수익성에 대한 의구심까지 확산한 영향이다.

뉴욕 증시가 기술주를 중심으로 폭락하면서 암호화폐 시장에서도 대규모 매도세가 나타났다.

한국 시간 오후 7시 10분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전보다 약 5.2% 하락하며 7만6000달러 수준에 거래되고 있다. 시가총액 2위 암호화폐인 이더리움(ETH)은 7.5% 떨어진 약 2235달러에 거래됐다. 리플(XRP)과 솔라나(SOL)도 6~8% 하락하는 등 주요 암호화폐가 일제히 약세를 보였다.

전날 뉴욕 증시는 지난해 4월 도널드 트럼프 대통령의 이른바 '해방의 날' 관세 발표 이후 최악의 거래일을 기록했다. 나스닥종합지수는 5.5%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.3%, 다우존스30산업평균지수는 3.4% 급락했다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.06 koinwon@newspim.com

 나스닥 5.5%·반도체지수 12% 폭락…AI 투자 둔화 우려 확산

기술주 비중이 높은 나스닥100지수는 6.4% 폭락해 코로나19 팬데믹 초기인 2020년 3월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. 필라델피아 반도체지수도 12% 급락하며 같은 기간 최악의 하루를 보냈다.

이번 급락은 AI 인프라 투자에 대한 수익성 우려와 정치적 불확실성이 맞물린 결과로 풀이된다. 민주당이 의회 양원을 장악하면서 데이터센터 건설과 AI 산업에 대한 규제가 강화될 수 있다는 전망이 확산했다. 특히 AI 데이터센터 사업으로 영역을 넓혀온 비트코인 채굴업체들도 영향을 받을 수 있다는 우려가 제기됐다.

기관투자자 대상 암호화폐 중개업체 팰컨엑스(FalconX)의 글로벌 시장 공동 책임자인 조슈아 림은 "데이터센터 건설 둔화가 가져올 영향이 구체화되면서 시장에 새로운 매도세가 유입되고 있다"고 말했다.

그는 "전날 선거 이후 나타난 안도 랠리는 이미 예상됐던 선거 결과를 계기로 공매도 포지션을 청산하는 움직임이 상당 부분 주도했다"고 설명했다.

디지털자산 거래업체 GSR의 리서치 부문 부사장인 카를로스 구스만도 "투자자들은 이미 AI 인프라에 투입되는 막대한 자금의 수익성에 의문을 제기하고 있었다"며 "중간선거 결과가 데이터센터 확장 둔화에 대한 우려를 더하면서 매도세를 촉발한 것으로 보인다"고 분석했다.

 파생상품 10억달러 이상 강제 청산

암호화폐 시장에서는 레버리지 투자자들의 강제 청산이 하락세를 키웠다. 코인글래스(CoinGlass)에 따르면 지난 24시간 동안 10억달러 이상의 암호화폐 파생상품 포지션이 청산됐다. 대부분은 가격 상승에 베팅한 매수(롱) 포지션이었다.

이는 적어도 지난달 28~29일 이후 최대 규모다. 당시 비트코인은 약 8만2000달러에서 7만6000달러까지 급락했다.

구스만은 "전날에는 중간선거 결과가 중동의 지정학적 긴장을 완화할 것이라는 기대에 안도 랠리가 나타났지만, 이날은 위험자산 선호 심리가 급격히 위축됐다"며 "레버리지 포지션이 하락세를 증폭시켰다"고 말했다.

다만 암호화폐의 낙폭은 일부 AI 관련 주식보다 상대적으로 작았다. 암호화폐 시장조성업체 윈터뮤트(Wintermute)의 재스퍼 드 메어는 "단기적으로 시장이 어디에 안착할지 지켜봐야 하지만 중기적으로는 여전히 긍정적인 요인이 더 많다"고 평가했다.

암호화폐 업계에서는 가격 급락과 함께 미국의 규제 환경 변화에도 관심이 쏠리고 있다. 민주당의 중간선거 압승으로 암호화폐 시장구조를 규정하는 클래리티법(CLARITY Act)의 입법 전망이 더욱 불투명해졌기 때문이다.

퀀텀 이코노믹스의 창립자인 마티 그린스펀은 "민주당의 압승이 클래리티법의 관에 박히는 마지막 못이 될 수 있다"고 평가했다.

그는 "공화당이 상·하원을 모두 장악했던 지난 9월에도 법안이 절차적 표결을 통과하지 못했다"며 "이제 암호화폐 업계는 정치적으로 분열된 워싱턴에서 처음부터 다시 시작해야 할 가능성에 직면했다"고 말했다.

블록체인 보안업체 서틱(CertiK)의 미국 정부 업무 책임자인 슈테판 뮐바우어도 "현재 형태의 클래리티법은 사실상 추진이 중단될 가능성이 높다"고 전망했다.

 민주당 압승에 암호화폐 규제 불확실성 커져

암호화폐 업계는 이번 중간선거를 앞두고 막대한 정치자금을 투입했다. 코인데스크에 따르면 암호화폐 관련 정치활동위원회(PAC)들은 약 1억7050만달러를 지출했으며, 이 가운데 최소 1억2550만달러가 공화당에 돌아갔다.

그러나 공화당이 의회를 장악하고 암호화폐 친화적인 트럼프 대통령이 재임하는 상황에서도 법안은 진전을 이루지 못했다. 특히 은행과 암호화폐 기업 사이에서 스테이블코인 보상 지급을 둘러싼 갈등이 주요 걸림돌로 작용했다.

은행들은 암호화폐 거래소가 달러 연동 스테이블코인 보유자에게 보상을 지급할 경우 은행 예금이 암호화폐 시장으로 빠져나갈 수 있다고 우려하고 있다.

민주당이 의회를 장악하면서 암호화폐 기업에 대한 감독도 강화될 것으로 예상된다. 업계에서는 자금세탁과 사이버보안, 소비자 보호뿐 아니라 트럼프 대통령 일가의 암호화폐 사업과 정치자금, 예측시장에 대한 의회 조사 가능성도 거론된다.

토큰화 주식 사업을 확대해 온 로빈후드(Robinhood)도 규제 당국과 의회의 감시 대상이 될 수 있다는 전망이 나온다.

다만 입법 가능성이 완전히 사라진 것은 아니라는 의견도 있다. 벤처캐피털 회사 TBV의 공동 창립자인 브렌트 풀퍼는 하원 민주당 의원 70명 이상이 클래리티법을 지지했다는 점을 들어 이해충돌 방지 장치를 강화한 초당적 법안이라면 입법 가능성이 남아 있다고 평가했다.

규제 불확실성 속에서도 미국 내 암호화폐 파생상품시장 확대를 위한 움직임은 이어지고 있다.

하이퍼리퀴드의 자체 토큰인 하이프(HYPE)를 매입·보유하는 상장기업 하이퍼리퀴드 스트래티지스(Hyperliquid Strategies·PURR)는 이날 미국 내 무기한 선물 거래 서비스를 제공하기 위해 선물중개업자(FCM) 등록을 추진하고 있다고 밝혔다.

회사는 자회사 하이프스트랫 마켓츠(HypeStrat Markets)를 통해 지난 8월 전미선물협회(NFA)에 등록을 신청했으며, 현재 심사가 진행 중이다.

하이퍼리퀴드는 해외 무기한 선물시장의 주요 거래 플랫폼으로 성장했지만 미국 고객에게는 서비스를 제공하지 않고 있다. 하이퍼리퀴드 스트래티지스는 규제 승인을 받을 경우 HIP-3 프레임워크를 통해 미국 고객에게 관련 거래 서비스를 제공할 계획이다.

회사는 "FCM 설립은 하이퍼리퀴드에서 운영되는 시장을 미국으로 가져오기 위한 방안"이라면서도 규제 승인 여부나 시점은 보장할 수 없다고 밝혔다.

 

koinwon@newspim.com

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신임 법무장관에 민변 출신 이용철 '성남라인' [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 새 법무부 장관에 이용철(66·순창) 현 방위사업청장, 국세청장에 안덕수(55·부산) 서울지방국세청장을 후보로 지명했다. 청와대 새 정무수석으로는 최인호(60·창녕) 더불어민주당 재선 의원 출신인 주택도시보증공사 사장을 임명했다. 임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 인사 발표 브리핑을 했다. 임 실장은 "국민의 목소리를 더 많이 듣고 소통하겠다는 의지이며 국민 삶 속에 정책 변화와 효능감이 체감될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 이번 인사 방향을 설명했다. 임 실장은 이 법무장관 후보에 대해 "민주사회를 위한 변호사 모임 출신으로 인권 보호와 민주 가치 증진에 힘써 온 변호사"라며 "참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패와 제도개혁을 주도한 바 있다"고 소개했다. 임 실장은 "법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사사법 체계를 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 법무 행정을 할 것으로 기대된다"고 이번 인선 배경을 설명했다. 임 실장은 이 후보가 과거 대장동 사건에 연루됐다는 언론 질문에 "그 부분은 검증 때 감안됐고 자세한 건 국회 인사청문회 때 본인이 소명할 걸로 기대한다"며 "적임자를 뽑기 위해 다양한 많은 분에 대한 검증이 있었다"고 밝혔다.  안 국세청장 후보에 대해 임 실장은 "국세청 1조사국장과 징세법무국장, 납세자보호담당관 등 주요 보직을 두루 거친 세무 행정 전문가"라며 소개했다. 임 실장은 "성실하게 세금을 내는 국민이 손해 보지 않도록 악의적 탈세와 숨긴 재산은 끝까지 추적해 조세 정의를 실현할 것으로 기대한다"고 인선 이유를 설명했다. 최 정무수석 내정자에 대해 임 실장은 "부산 지역 재선 국회의원 출신으로 민주당 최고위원과 수석대변인을 역임하며 소통과 통합의 가치를 실천해 온 정치인"이라고 소개했다. 임 실장은 "우리 사회의 통합과 성장을 위해 더 낮은 자세로 여야, 국민과 소통하며 국민이 하나 되는 정치를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 인선 배경을 설명했다.  임 실장은 "청와대 내부 인사는 검토가 되는 대로 업무의 연속성과 개혁 성과, 국민 체감을 위해서 필요한 경우에는 적당한 시점에 인사를 하도록 하겠다"고 밝혔다. pcjay@newspim.com 2026-11-06 15:53
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한진칼 최대주주 오른 호반건설…항공업 진출? [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 호반그룹이 조원태 한진그룹 회장 측을 0.11%p(포인트) 차로 제치고 한진칼 최대주주(지분율 20.69%)에 오르면서 호반건설의 지분 매입 의도에 관심이 집중되고 있다. 단순 투자라는 공식 입장과 달리, 건설업 불황 속 한진칼 지분이 그룹의 재무적 가치를 뒷받침하는 핵심 자산으로 자리 잡은 데다 과거 금호산업 인수전부터 이어진 항공업 진출 구상에도 다시 힘이 실릴 수 있기 때문이다. ◆ 분양 반토막·PF 대위변제 덮은 6152억 평가차익… 호반의 '손익 방어막' [AI그래픽=송현도 기자] 6일 건설업계 등에 따르면 호반건설이 주택·건설 경기 침체 속에서도 수천억원을 투입해 한진칼 지분을 확보한 배경에는 재무적 실익이 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 한진칼 주가 상승에 따른 대규모 평가이익이 건설업 불황으로 악화한 그룹의 실적을 보완하는 역할을 하고 있다는 것이다. 호반건설의 2025년 연결감사보고서에 따르면 지난해 연결 매출액은 1조2326억원, 영업이익은 1361억원으로 전년(매출 2조3706억원, 영업이익 2716억원) 대비 각각 절반 수준으로 줄었다. 주력 사업인 분양수익이 1조1476억원에서 2531억원으로 급감한 영향이 컸다. 영업활동 현금흐름도 4728억원 적자로 돌아섰다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 보증 의무에 따라 4395억원을 대위변제하면서 2381억원의 기타대손상각비를 인식하는 등 재무 부담도 커졌다. 올해 2월에는 대위변제에 따른 구상채권과 상계하는 방식으로 대구 황금동 주상복합 용지를 2750억원에 취득하기도 했다. 이 같은 본업 부진을 상쇄한 것은 한진칼 지분에서 발생한 평가이익이다. 취득원가가 6966억원인 한진칼 지분의 장부가액은 지난해 말 1조5544억원으로 늘었다. 호반건설은 이를 통해 한 해 동안 6152억원의 금융자산 평가이익을 인식했다. 영업이익이 큰 폭으로 감소했음에도 당기순이익은 4752억원으로 전년(2657억원)보다 78.8% 증가했다. 100% 자회사인 호반호텔앤리조트도 비슷한 구조다. 본업 영업이익은 182억원에 그쳤지만, 보유 중인 한진칼 주식(장부가액 5902억원)에서 2267억원의 평가이익이 발생하면서 당기순이익 1872억원을 기록했다. 호반호텔앤리조트는 이를 바탕으로 모회사 호반건설에 1000억원의 현금배당을 결의하며 자금 공급 역할도 했다. 결국 한진칼 지분은 호반그룹의 실적 방어와 현금 확보에 기여하는 핵심 자산으로 자리 잡았다. 향후 경영권 분쟁 가능성이 이어지면서 한진칼 주가가 추가 상승할 경우 평가이익 확대는 물론 그룹의 순이익과 배당 여력에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.  ◆ '집중투표제' 무기 쥔 호반… 이사회 진입 시 한진 경영권 영향 호반이 내년 3월 정기주총에서 이사회 진입에 성공할 경우, 단순 주주를 넘어 한진그룹 지배구조 전반에 영향력을 행사하게 된다. 한진칼 반기보고서에 따르면 한진칼은 올해 3월 정기주총에서 상법 개정에 맞춰 정관 제30조의 '집중투표제 배제 조항'을 삭제했다. 집중투표제란 주주총회에서 2명 이상의 이사를 선임할 때, 주주가 1주당 선임할 이사의 수만큼 의결권을 부여받고 이를 특정 후보 1명에게 몰아주거나 나누어 투표할 수 있는 제도로, 내년 3월 주총이 한진칼에 집중투표제가 의무 적용되는 첫 무대가 된다. 내년 3월 20일 임기가 만료되는 사외이사는 배성례(ESG경영위원회·보상위원회 위원장), 송백훈(분리선출 감사위원 겸 감사위원장), 홍동표(감사위원 겸 독립이사후보추천위원장) 위원 등 3명이다. 특히나 분리선출 감사위원 표결에서는 최대주주와 특수관계인의 의결권을 합산 3%로 제한하는 강화된 '3% 룰'이 적용된다. 오는 12월 31일 주주명부 폐쇄일 기준 최대주주가 되는 쪽이 의결권에서 불리해지는 구조다. 조원태 회장이 예고대로 12월 중 지분 0.49%를 추가 매수해 최대주주를 탈환하면 조 회장 측 전체 의결권은 3%로 묶이는 반면, 2대 주주가 되는 호반 측은 계열사별로 나눠 총 6.32%를 행사할 수 있다. 호반 입장에서는 감사위원 표결의 실리를 챙기기 위해 연말까지 조 회장의 최대주주 복귀를 용인할 가능성도 거론된다. 일반 사외이사 선임에서도 호반이 주총 6주 전(내년 2월 중순)까지 보유 목적을 경영참여로 바꾼 뒤 집중투표제를 신청해 특정 후보에게 표를 몰아주면 이사회 진입 가능성이 높아진다. 호반 측 인사가 이사회와 감사위원회에 1석이라도 진입하면 상법상 회계장부 열람권과 주요 안건 의결권을 바탕으로 대한항공·아시아나항공 통합 자금 지원, 자회사 부동산 매각, 배당 정책 등에 관여할 수 있다. 나아가 호반호텔앤리조트(리솜리조트)와 한진칼 산하 호텔·관광 계열사(칼호텔네트워크, 한진트래블) 간의 사업 시너지나 자산 매각 협상을 요구할 기반도 확보하게 된다. 반면 한진칼은 지난해 8월 보유 자사주 44만44주(0.66%)를 사내근로복지기금에 전량 출연해 현재 방어에 쓸 수 있는 보통주 자사주가 3주뿐이다. 올해 1월 자회사 칼호텔네트워크가 그랜드하얏트인천 웨스트타워를 2100억원에 매각해 한진칼 본사 현금성자산(단기금융상품 포함 3201억원)은 늘어났지만, 회사 자금으로 자사주를 사들여 방어에 나설 수는 없어 조 회장 개인과 우호 세력의 자금 부담이 커지는 상황이다. ◆ 금호산업 인수전부터 이어진 항공업 진출 시도… 산은 지분 매각이 승부처 재계와 투자은행(IB) 업계에서는 호반의 목표가 단순 차익 실현을 넘어 한진그룹 경영권 인수에 맞춰져 있다는 시각이 나온다. 김상열 호반그룹 창업주는 지난 2015년 아시아나항공의 모회사였던 금호산업 인수전에 단독 응찰하며 항공업 진출을 시도한 바 있다. 당시 채권단과의 가격 이견으로 무산됐지만, 이후 리솜리조트와 퍼시픽랜드를 인수해 레저 사업을 확장했고 2022년 사모펀드 KCGI로부터 한진칼 지분을 사들이며 항공·레저 수직계열화를 추진했다. 주택 사업에 편중된 그룹의 포트폴리오를 바꿀 카드로 한진칼을 낙점했다는 평가다. 내년 3월 주총에서는 조 회장 측과 델타항공, 한국산업은행(10.58%) 등 우호 지분이 과반에 육박해 당장 경영권 확보가 쉽지 않다. 한진칼 시가총액이 적정 가치(3조3000억원 추산)를 웃도는 12조3000억원대까지 올라, 장내에서 지분 1%를 추가 확보하는 데 1230억원이 드는 점도 부담이다. 호반건설의 지난해 말 연결 현금 및 단기유동성 금융자산이 1조1916억원 수준이지만, 단기금융부채 역시 1년 새 679억원에서 5172억원으로 늘어 장내 매수를 지속하긴 어렵다. 결국 향후 승부처는 항공 산업 구조 개편이 끝난 뒤 시장에 나올 산업은행의 한진칼 지분 10.58%다. 대한항공은 올해 5월 아시아나항공 흡수합병을 결의한 데 이어 8월 12일 소규모합병 승인 이사회 결의를 완료하며 연말 통합 항공사 출범을 앞두고 있다. 내년 3월 저비용항공사(LCC) 3사 통합까지 마무리되면 산은이 지분을 보유할 정책적 명분은 사라지고 공적자금 회수 절차가 진행된다. 산은은 2020년 11월 체결한 투자합의서에 따라 의무 위반 시 5000억원의 위약벌을 부과할 담보로 조원태 회장의 한진칼 주식 385만8869주(약 5.78%)에 근질권을 설정해 두고 있으며, 유사시 조 회장 지분까지 묶어 제3자에게 팔 수 있는 동반매각요구권과 동반매도참여권을 보유하고 있다. 호반이 20%대 지분을 바탕으로 이사회에 진입해 경영에 관여하다가 향후 산은 지분 10.58% 인수전에 참여해 이를 확보할 경우, 지분율을 31% 이상으로 끌어올릴 수 있다. 건설업계 관계자는 "산은 지분 인수나 경영권 확보가 여의치 않더라도, 과거 대우건설·금호산업 사례에서 보듯 지분 가치를 높인 뒤 조 회장 측 우호 세력에게 경영권 프리미엄을 얹어 블록딜로 넘기는 출구 전략을 택할 수도 있다"고 설명했다. dosong@newspim.com 2026-11-06 15:07

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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