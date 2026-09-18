[2026AG] 대한체육회, 日 코리아하우스 운영 시작…AG 기간 동안 선수단 지원

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 18일 나고야서 코리아하우스를 개관했다
- 유승민 회장 등 국내외 스포츠 인사가 개관식에 참석했다
- 선수단 지원과 한국 스포츠·문화 홍보 거점으로 운영한다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임을 맞아 코리아하우스를 운영한다.
대한체육회는 18일 오후 8시 일본 나고야 '라이브 나고야'에서 코리아하우스 개관식을 개최했다. 이날부터 코리아하우스 공식 운영을 시작한다.
이번 개관식에는 대한체육회 유승민 회장을 비롯해 문화체육관광부 최휘영 장관, 국회 문화체육관광위원회 이재정 위원장, 대한민국 선수단 이상현 단장, 코리아항스 김홍식 단장을 포함한 국내 주요 인사가 참석한다.
아울러, 아시아올림픽평의회(OCA) 조안 빈 하마드 알 타니(Sheikh Joaan Bin Hamad AL-THANI) 회장, 세계 올림픽평의회(IOC) 스피로스 카프랄로스(Spyros CAPRALOS) 집행위원, 파타마 리스와드트라쿨(Khunying Patama LEESWADTRAKUL) 위원, 원윤종 선수위원을 비롯한 국제 스포츠계 주요 인사와 아시아 각국 국가올림픽위원회(NOC), 국제·아시아경기연맹(IF·AF) 관계자가 참석해 코리아하우스의 개관을 축하할 예정이다.
개관식은 행사 전 리셉션을 시작으로 태권도진흥재단의 태권도 축하공연, 코리아하우스 개관 영상 상영, 유승민 대한체육회장의 환영 인사, 주요 인사 축하 인사, 비보이 크루 '퓨전엠씨'의 축하공연, 건배 제의 및 기념촬영 등의 순으로 진행된다.
특히 이번 행사에서는 대한민국 전통 무예인 태권도와 세계적으로 경쟁력을 인정받고 있는 한국의 비보이 공연을 함께 선보인다. 대한민국의 역동적인 이미지를 국제 스포츠계에 알리게 된다.
대한체육회는 이날부터 다음달 3일까지 16일간 코리아하우스를 운영한다. 대회 기간 대한민국 선수단의 경기 지원과 단체 응원, 스포츠 외교 활동을 위한 교류의 거점으로 활용하는 한편, 현지 방문객들에게 한국 스포츠와 문화를 알리는 종합 홍보 플랫폼으로 운영할 계획이다.
유승민 회장은 "코리아하우스는 사람들이 만나고 서로 연결되며 새로운 경험을 함께 나누는 공간이다. 대회 기간 동안 이곳에서 팀 코리아의 열정뿐만 아니라 한국 문화가 가진 에너지와 다양성도 함께 나누고자 한다"고 전했다.
대한체육회는 이번 코리아하우스 운영을 통해 대한민국 선수단에 대한 지원과 응원은 물론, IOC·OCA 및 아시아 각국 NOC, 국제·아시아경기연맹 등 국제 스포츠계와의 교류를 강화할 예정이다. 나아가 스포츠와 문화를 매개로 대한민국의 가치를 널리 알리고, 향후 국제 스포츠 외교 네트워크 확대를 위한 거점으로 코리아하우스를 적극 활용할 계획이다.
willowdy@newspim.com