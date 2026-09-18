뉴욕증시 개장 전 특징주...로빈후드·스트래티지·매콤테크놀로지↑ VS 넷플릭스·뉴코어↓

AI 핵심 요약beta
- 18일 뉴욕장 전 비트코인 반등에 로빈후드·코인베이스가 올랐다
- 매콤은 투자의견 상향에 3% 뛰고 관련주가 동반 강세를 보였다
- 넷플릭스·제논·스틸다이내믹스는 실적·임상 우려에 급락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 18일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 투자 의견 조정과 실적 전망, 임상시험 중단 등의 영향으로 일부 종목의 주가가 큰 폭으로 움직이고 있다.
암호화폐 관련주는 비트코인이 다시 7만8000달러를 돌파하면서 일제히 상승했다. 반도체 업체 매콤 테크놀로지 솔루션스도 투자 의견 상향에 강세를 보였다.
반면 넷플릭스는 웰스파고의 투자 의견 하향에 3% 넘게 떨어졌고, 제논 파마슈티컬스는 임상시험에서 신경정신과적 부작용이 발견되면서 신규 환자 등록을 중단해 25% 급락했다. 철강업체 스틸 다이내믹스와 뉴코어도 시장 기대에 못 미치는 실적 전망을 내놓으면서 약세를 보였다.
▶ 상승 종목
◆ 로빈후드(HOOD)·코인베이스(COIN)·스트래티지(MSTR)
암호화폐 관련주는 개장 전 거래에서 일제히 상승했다.
비트코인 가격이 2% 상승하며 다시 7만8000달러를 돌파한 것이 관련주를 끌어올렸다.
암호화폐 거래 플랫폼 로빈후드는 2.5%, 코인베이스는 1% 상승했다. 암호화폐 자산을 보유하는 스트래티지는 3% 뛰었다.
◆ 매콤 테크놀로지 솔루션스(MTSI)
반도체 업체 매콤 테크놀로지 솔루션스는 개장 전 거래에서 3% 상승했다.
BMO 캐피털 마켓츠가 회사에 대한 투자 의견을 '시장수익률 상회(outperform)'로 상향한 것이 주가를 끌어올렸다.
BMO 애널리스트들은 매콤 주가가 2026년 고점에서 35% 넘게 하락하면서 밸류에이션이 매력적인 수준으로 낮아졌다고 평가했다.
데이터센터와 산업, 방위산업 부문의 펀더멘털은 여전히 견조하다고 분석했다.
▶ 하락 종목
◆ 제논 파마슈티컬스(XENE)
제논 파마슈티컬스는 개장 전 거래에서 25% 급락했다.
회사가 주요 우울장애와 양극성 우울증 치료제의 임상시험에서 신규 환자 등록을 중단한다고 발표한 것이 주가를 끌어내렸다.
이번 조치는 일시적일 것으로 예상되지만 임상시험 과정에서 신경정신과적 부작용이 발견되면서 환자 등록을 중단하기로 했다.
◆ 넷플릭스(NFLX)
넷플릭스는 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락했다.
웰스파고가 넷플릭스에 대한 투자 의견을 '비중 축소(underweight)'로 하향한 것이 악재로 작용했다.
웰스파고 애널리스트들은 이용자 참여도 추세에 대한 우려와 2026년 하반기 공개될 콘텐츠의 경쟁력 약화가 2027년과 2028년의 마진 확대를 제한할 것으로 전망했다.
◆ 스틸 다이내믹스(STLD)·뉴코어(NUE)
철강업체 스틸 다이내믹스와 뉴코어는 개장 전 거래에서 각각 1.5% 넘게 하락했다.
두 회사가 내놓은 3분기 실적 전망이 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 시장 예상치를 밑돈 것이 주가에 부담을 줬다.
뉴코어는 철강공장과 철강제품 부문의 이익은 증가할 것으로 예상했지만 원자재 부문의 이익은 감소할 것으로 전망했다.
koinwon@newspim.com