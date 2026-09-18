AI 핵심 요약beta
- 감사원이 18일 대규모 인사를 단행했다.
- 고위감사공무원 전보와 3급 승진, 과장 보임·전보를 실시했다.
- 일부 인사는 23일과 28일자로 시행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 감사원
◇ 고위감사공무원 전보
▲국토·안전감사국장 오준석 ▲행정·문화감사국장 김동석 ▲기후·환경감사국장 전형철 ▲전략기획관 김태성
◇ 3급 승진
▲산업·금융감사국 제2과장 전용진 ▲사회·복지감사국 제2과장 김규용 ▲사회·복지감사국 제4과장 박환대 ▲지방행정감사1국 제4과장 김남진 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사정책담당관 박정철 ▲감찰관실 감찰담당관 김혁
◇ 3급 신규 채용
▲외교·국방감사국 제1과장 윤희연(9월 23일자)
◇과장 신규 보임
▲행정·문화감사국 제4과장 최진영 ▲행정·문화감사국 제5과장 백경희 ▲반부패조사국 제2과장 형용준 ▲국민제안감사1국 제2과장 김현준 ▲국민제안감사2국 제2과장 김동진 ▲국민제안감사2국 제4과장 조규원 ▲심사관리관실 심사3담당관 김민정 ▲전략기획관실 감사효과분석담당관 강동선 ▲심의실 조정담당관 박민정 ▲심의실 조정담당관 차성원
◇ 과장 전보
▲재정·경제감사국 제4과장 이제국 ▲국토·안전감사국 제1과장 이경재 ▲국토·안전감사국 제2과장 문강희 ▲국토·안전감사국 제3과장 이칠성 ▲국토·안전감사국 제4과장 김명준 ▲국토·안전감사국 제5과장 박득서 ▲행정·문화감사국 제1과장 임경훈 ▲행정·문화감사국 제2과장 김영호 ▲행정·문화감사국 제3과장 한상우 ▲기후·환경감사국 제1과장 김동진 ▲기후·환경감사국 제2과장 이용택 ▲기후·환경감사국 제3과장 정철 ▲기후·환경감사국 제4과장 김현표 ▲지방행정감사1국 제2과장 정광연 ▲지방행정감사1국 제3과장 김문준 ▲국민제안감사1국 제3과장 임종문 ▲기획조정실 법무담당관 김종관 ▲전략기획관실 감사전략담당관 유정희 ▲전략기획관실 AI정보화담당관 유석균 ▲적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅2담당관 김지현 ▲심의실 조정담당관 최규섭 ▲심의실 조정담당관 여태승 ▲심의실 조정담당관 조윤나 ▲한국금융연구원 파견 오갑주 ▲한국공인회계사회 파견 이시대 ▲한국건설기술연구원 파견 조강호
◇4급
▲산업·금융감사국 제1과 김대훈 ▲산업·금융감사국 제2과 강영구 ▲산업·금융감사국 제3과 이성진 ▲국토·안전감사국 제1과 이창열 ▲국토·안전감사국 제1과 김선근 ▲국토·안전감사국 제2과 민권홍 ▲국토·안전감사국 제3과 박운용 ▲국토·안전감사국 제3과 김민지 ▲국토·안전감사국 제4과 박원빈 ▲국토·안전감사국 제5과 이소윤 ▲공공기관감사국 제1과 고정우 ▲공공기관감사국 제1과 이윤한 ▲공공기관감사국 제3과 백황선 ▲공공재정회계감사국 제1과 박상현 ▲공공재정회계감사국 제1과 강경욱 ▲공공재정회계감사국 제2과 남호일 ▲공공재정회계감사국 제3과 이명준 ▲공공재정회계감사국 제3과 안건석 ▲사회·복지감사국 제1과 이동민(9.28.자) ▲사회·복지감사국 제4과 김종섭 ▲행정·문화감사국 제1과 전성훈 ▲행정·문화감사국 제1과 신일식 ▲행정·문화감사국 제2과 박종욱 ▲행정·문화감사국 제2과 김난연 ▲행정·문화감사국 제3과 제갈준형 ▲행정·문화감사국 제4과 강승우 ▲행정·문화감사국 제5과 박진규 ▲기후·환경감사국 제1과 강민주 ▲기후·환경감사국 제1과 임지란 ▲기후·환경감사국 제2과 이승윤 ▲기후·환경감사국 제2과 홍재명 ▲기후·환경감사국 제3과 정수진 ▲기후·환경감사국 제3과 박지혜 ▲기후·환경감사국 제4과 김용진 ▲반부패조사국 제1과 이동직 ▲반부패조사국 제1과 공직감찰정보팀 민흥기 ▲반부패조사국 제2과 김홍표 ▲반부패조사국 제3과 강봉석 ▲지방행정감사1국 제1과 조익성 ▲지방행정감사1국 제2과 서원초 ▲지방행정감사1국 제3과 이재홍 ▲지방행정감사1국 제3과 김성곤 ▲지방행정감사1국 제4과 김상혜 ▲지방행정감사2국 제2과 김경한 ▲국민제안감사1국 제1과 김봉수 ▲국민제안감사1국 제1과 조세나 ▲국민제안감사1국 제2과 김남규 ▲국민제안감사1국 제2과 이재승 ▲국민제안감사1국 제3과 안봉운 ▲국민제안감사1국 제4과 박종희 ▲국민제안감사1국 제5과 김경만 ▲국민제안감사2국 제1과 권오휘 ▲국민제안감사2국 제2과 남현우 ▲국민제안감사2국 제3과 이지은 ▲국민제안감사2국 제3과 광주센터 김문수 ▲국민제안감사2국 제4과 대구센터 양성훈 ▲심사관리관실 심사1담당관실 이기훈 ▲심사관리관실 심사2담당관실 이연경 ▲심사관리관실 심사3담당관실 김도곤 ▲심사관리관실 심사3담당관실 박진철 ▲기획조정실 법무담당관실 유연경 ▲기획조정실 법무담당관실 법률지원팀 김용욱 ▲기획조정실 국제협력담당관실 우지원 ▲전략기획관실 감사전략담당관실 장태민 ▲전략기획관실 감사효과분석담당관실 이행관리팀 김창수 ▲전략기획관실 AI정보화담당관실 김창유 ▲전략기획관실 AI정보화담당관실 AI혁신팀 최승규 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사정책담당관실 오세석 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사정책담당관실 적극행정지원팀 서현석 ▲적극행정공공감사지원관실 공공감사운영심사담당관실 박종훈 ▲심의실 재심의담당관실 박대경 ▲심의실 재심의담당관실 김수현 ▲감찰관실 감찰담당관실 특별감찰팀 이충재 ▲운영지원과 서무행정팀 권봉수 ▲사무총장실 박병설 ▲감사교육원 교육운영부 교육운영1과 김병필 ▲감사교육원 교육지원과 서근원
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