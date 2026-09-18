오도창 영양군수 도심지 주요 토목사업장 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 오도창 영양군수가 18일 도심 토목현장을 점검했다
- 바대들 주거단지·노후수로·회전교차로 추진상황을 살폈다
- 군민 안전 최우선으로 현장관리와 협업을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 오도창 경북 영양군수가 18일 도심지에서 진행되고 있는 도시 토목현장을 찾아 안전 관리와 주민 불편 사항 등을 점검했다.
이번 현장 점검은 '바대들 주거 단지 기반 조성'과 '(북세천~동부천) 노후 위험 수로 구조물 교체', '교통사고 잦은 곳(영양 교육청 앞) 회전교차로 설치' 현장을 중심으로 추진 현황을 점검하고, 공사 현장 내외의 안전 취약 요소를 선제적으로 개선해 군민의 안전과 생활 편의를 극대화하기 위해 마련됐다. 또 공사 현장의 추진 과정에서 발생하는 현안 해법 마련에도 중점을 뒀다.
이날 영양군에 따르면 오 군수는 사업 추진에 따른 인근 주민들의 통행 불편이나 안전 위협 사항을 세세히 둘러보고 현장 근로자 안전 수칙 준수 여부와 기상 이변에 대비한 현장 안전대책 수립 사항을 꼼꼼하게 챙겼다.
오도창 군수는 "군정의 모든 해답은 군민의 일상과 맞닿아 있는 현장에 있다"며 "공사 추진 과정에서 군민 안전을 최우선 가치로 두고 단 한 건의 안전 사고도 발생하지 않도록 현장 관리에 만전을 기해줄 것"을 당부했다.
오 군수는 또 "바대들 주거단지와 회전교차로, 노후 수로정비 등 주요 도시 토목 사업들은 군민 삶의 질을 한 단계 높이는 필수 사업인 만큼, 유관 부서 간 긴밀한 협업을 통해 계획된 일정대로 차질 없이 준공될 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.
영양군은 앞으로도 추진 중인 사업장과 군민 안전 취약 시설을 주기적으로 점검·정비해 현장 중심의 소통과 선제적 대응 행정을 강화해 나갈 계획이다.
nulcheon@newspim.com