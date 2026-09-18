조상호 세종시장 "대통령 '행정수도 세종' 구상 깊이 공감"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 18일 이재명 대통령 구상에 환영했다
- 조 시장은 경제수도 서울·행정수도 세종에 공감했다
- 민주당 세종시당도 세종집무실·의사당 추진을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민주당 세종시당도 "행정수도 완성 의지 환영"
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 18일 이재명 대통령의 '경제수도 서울·행정수도 세종' 구상에 환영의 뜻을 밝혔다.
이 대통령이 이날 청와대에서 열린 대국민 기자회견에서 "'경제수도 서울', '행정수도 세종'의 경제·행정 2수도 시대를 열겠다"고 밝힌 데 따른 것이다.
조 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "민생 개선, 개혁 그리고 대한민국의 새로운 미래를 만들어가기 위한 대통령의 의지가 잘 드러난 회견이었다"며 "특히 수도권 1극 체제를 극복하고 '경제수도 서울, 행정수도 세종'의 경제·행정 듀얼 수도 시스템을 가진 대한민국을 만들겠다는 것에 깊이 공감하고 성원한다"고 밝혔다.
그러면서 "수도권과 지방이 함께 성장하고 대한민국 어디에 살든 새로운 기회를 누릴 수 있는 국토 대전환의 길을 세종에서 열겠다"며 "행정수도 세종 완성, 국가균형성장, 대한민국의 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.
더불어민주당 세종시당도 이날 보도자료를 내고 이 대통령의 발언을 환영했다.
이강진 위원장은 "대통령이 수도권 일극 체제를 극복하고 국토 균형발전을 이룰 핵심 해법으로 행정수도 세종 완성 의지를 다시 한번 분명하게 제시했다"며 "경제수도 서울, 행정수도 세종이라는 방향이 대한민국의 새로운 국가 운영체제로 구체화할 수 있도록 이제는 실행에 속도를 내야 한다"고 밝혔다.
이어 "대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립을 차질 없이 추진하고, 행정수도 완성을 뒷받침할 제도적 기반도 함께 갖춰나가야 한다"고 덧붙였다.
vincent977@newspim.com