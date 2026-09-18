청와대 "李대통령 '평탄화' 발언, 가격 변동 추이 설명한 것"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 18일 이재명 대통령의 평탄화 발언을 가격 설명이라 했다.
- 정부는 서울 집값 부담을 무겁게 보고 공급 확대에 속도를 내겠다고 했다.
- 전문가들은 평탄화보다 대출·세제 규제로 수요 이동이 컸다고 지적했다.
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부동산 전문가들 "가격 격차가 좁혀지는 현상으로 보기 어렵다" 평가
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 18일 이재명 대통령의 기자회견 중 '일종의 평탄화' 발언과 관련해 "가격 변동 추이에 대한 설명"이라고 밝혔다.
청와대는 이날 언론에 "정부는 강남 3구를 제외한 서울 집값 상승으로 국민 부담이 커진 상황을 무겁게 받아들이고 있다"며 "누적된 공급 부족 속에 강북은 신규 입주가 특히 부족했고, 초고가 주택 위주 세제 개편과 대출 한도의 영향이 적은 중저가 주택이 많아 수요가 몰린 것을 주요 원인으로 보고 있다"고 알렸다.
그러면서 "정부는 공급 대책을 속도감 있게 추진하고, 공공임대 확대 등 전·월세 대책도 꼼꼼하게 챙기겠다"고 했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 하던 중 기자로부터 강남 부동산이 약세를 보이고 있으나 강북은 되레 상승세라는 질문을 받은 뒤 "최근 강남을 포함한 지역의 하락이 시작돼서 계속 하락이 확산되고 있고, 외곽 지역은 살짝 오르고 있다"며 "전에는 강남이 꼭대기에 있고 다른 데는 낮게 돼 있는 수직적 구조였는데, 이제는 강남이 내리고 외곽이 오르는 일종의 '평탄화 작업'이 진행되는 것 같다"고 했다.
그러면서 "대한민국의 부동산 투기 공화국 탈출은 이 정부의 가장 중심 과제"라며 "다들 하려고 하다 안 됐지만 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 '이 정부는 한다'는 점"이라고 강조했다.
그러나 부동산 전문가들은 강남과 강북의 격차가 줄어드는 '평탄화' 현상이 아니라 강남을 향한 강한 대출규제와 고가주택 규제로 인해 수요가 강북으로 이동한 결과일 가능성이 높다고 지적했다.
the13ook@newspim.com