네이버클라우드, 국방 AI 소버린 전략 제시..."군의 데이터 통제권 확보 지원"

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드가 18일 국방 AI 세미나를 열고 소버린 AI 전략을 공개했다.
- 군이 데이터와 모델 통제권을 갖도록 폐쇄망 연계를 지원하겠다고 밝혔다.
- FDE로 현장 요구를 반영해 성능을 지속 고도화하겠다고 했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드가 18일 국방부와 합동참모본부, 각 군 관계자 550명을 대상으로 국방 AI 전략 세미나를 열고 군이 데이터와 모델 통제권을 갖는 소버린 AI 전략을 공개했다.
김유원 대표는 "국방 AI는 기술 도입에서 끝나는 것이 아니라 현장 검증과 전력화까지 이어져야 한다. 기업의 역할은 군이 필요로 하는 영역에서 가장 빠르고 정확하게 기술을 지원하는 것"이라며 "군과 방산기업, 스타트업, 연구기관의 역량을 연결하는 핵심 파트너가 되겠다"고 밝혔다.
네이버클라우드는 인프라·AI 모델·애플리케이션 등 민간 각 영역의 전문 역량을 결집하고 폐쇄망 환경에서 군의 데이터와 안전하게 연결해 통제권을 확보하도록 지원할 방침이다.
유경범 국방 사업 총괄 전무는 민간 기술을 '결집·연결·실증·진화'하는 4단계 구조로 국방 소버린 AI를 가속화할 수 있다고 제안했다.
이후 효과 측정이 가능한 임무 영역부터 단계적으로 성과를 실증하고 현장 배치 엔지니어와 함께 시스템을 운용하며 지속적으로 성능을 개선한다는 계획이다.
성낙호 하이퍼스케일 AI 기술총괄은 자율 무기체계가 제대로 작동하려면 센서와 플랫폼이 달라도 동일한 상황으로 이해할 수 있는 '공동 의미 체계'가 필요하다고 제언했다.
드론 영상과 센서 정보를 3차원 공간으로 구조화하는 공간지능과 전장 변수를 반영한 가상 환경에서 행동 결과를 시뮬레이션하는 월드모델을 기술 방안으로 제시했다.
네이버클라우드는 기술을 일회성으로 공급하는 데 그치지 않고 FDE를 통해 현장의 요구사항을 실시간으로 반영하며 성능을 지속해서 고도화한다는 방침이다.
이를 기반으로 군이 데이터와 모델을 직접 통제하며 스스로 진화하는 전력 체계를 완성해 나가는 핵심 기술 파트너 역할을 수행하겠다는 구상이다.
origin@newspim.com