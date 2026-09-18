삼성전자 동행노조, 이재용 회장에 대화 요구..."DX 배제 없는 공동교섭 필요"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 동행노조가 18일 이재용 회장에 직접 대화를 요구했다.
- 노조는 DX 목소리 반영할 공동교섭 체계를 마련해야 한다고 밝혔다.
- 동행노조는 차기 집행부에도 집회와 농성을 이어가겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"차기 집행부에서도 집회 이어갈 것"
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 삼성전자 완제품(DX)부문 직원 중심의 삼성전자노동조합 동행(동행노조)이 이재용 삼성전자 회장에게 직접 대화에 나서달라고 요구했다. 차기 임금교섭에서는 DX 구성원의 목소리가 반영될 수 있는 공동교섭 체계를 마련해야 한다는 입장도 재차 밝혔다.
동행노조는 18일 서울 용산구 한남동 이 회장 자택 인근에서 집회를 열고 "회장과 현장이 직접 이야기할 수 있는 대화 테이블을 마련해 달라"며 "DX가 더 이상 임금협상의 객석에 앉아 있지 않도록 공동교섭의 근본적인 틀을 마련해야 한다"고 주장했다.
노조는 DX부문의 실적과 보상을 둘러싼 회사 측 평가 방식에도 문제를 제기했다. 이용훈 동행노조 복지국장은 "관리회계상 경영진의 판단에 따라 특정 부문의 이익이나 적자가 달라질 수 있다고 본다"며 회사가 DX부문에 이른바 '의도된 적자 프레임'을 씌워 보상을 제한하고 있다고 주장했다.
지난 임금교섭 과정에서 공동교섭단을 이탈한 데 대해서는 "자의적으로 공동교섭을 떠난 것이 아니라 불가피한 선택이었다"고 설명했다. 이 국장은 공동교섭 과정에서 다른 노조가 DX 측 의견을 충분히 반영하지 않았으며 노조 간 상호 비방을 하지 않기로 한 약속도 지켜지지 않았다고 주장했다.
다만 향후 공동교섭 가능성은 열어뒀다. 이 국장은 "저희가 추구하는 목표는 '원삼성', 하나의 삼성"이라며 "다른 노조와의 논쟁이나 갈등을 원하는 것이 아니고 하나의 목소리로 사측과 협상하는 것이 목표"라고 말했다.
동행노조는 차기 집행부 구성 이후에도 집회와 대화 요구를 이어갈 것으로 내다봤다. 이 국장은 "누가 위원장이 되더라도 사측에 동일한 목소리를 낼 것"이라며 "의미 있는 경영진과 지속적으로 대화할 수 있는 테이블이 마련되는 시점을 농성 종료 시점으로 생각한다"고 말했다.
백순안 동행노조 정책기획국장은 오늘부터 이 회장의 자택 인근에서 농성을 이어갈 계획이다.
flurry327@newspim.com