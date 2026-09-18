[종합]인천 경서동 물류센터 화재…34명 긴급 대피· 대응 2단계 발령

AI 핵심 요약beta
- 인천 경서동 물류센터에서 18일 오후 화재가 발생했다.
- 소방당국은 대응 2단계를 발령하고 진화 중이다.
- 인명피해는 없고 주민에 대피와 우회를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =18일 오후 인천 경서동 물류센터에서 불이 나 소방 당국이 대응 2단계를 발령하고 5시간 넘게 진화 작업을 하고 있다.
소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 44분쯤 인천시 서해구 경서동 경인아라뱃길 인근 한 물류센터에서 불이 났다.
물류센터 관계자 등 34명은 불이 나자 긴급 대피했으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.
소방당국은 화재 발생 37분 만인 오후 3시 21분 대응 1단계를 발령했으나 불길이 잡히지 않자 오후 6시 25분 인접한 5∼6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 대응 2단계를 발령했다.
불이 난 물류센터에는 가구류와 화장품류가 쌓여있어 진화에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.
소방당국은 샌드위치 패널로 이뤄진 건물 구조물을 해체하며 내부에 소화 용수를 뿌리는 방식으로 진화 작업을 벌이고 있다.
서해구는 안전 안내 문자를 통해 물류센터 화재를 알리고 "인근 주민은 대피하고 차량은 우회해달라"고 당부했다.
hjk01@newspim.com