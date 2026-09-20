[2026AG] 김영범, 0.04초 차로 자유형 100m 은메달…황선우 2연속 동메달

AI 핵심 요약beta
- 김영범이 20일 아시안게임 자유형 100m서 은메달을 땄다
- 황선우도 47초79로 3위에 올라 동메달을 추가했다
- 한국은 이 종목서 한 대회 두 메달리스트를 처음 배출했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 수영 단거리의 떠오르는 강자 김영범과 간판 황선우가 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 자유형 100m에서 나란히 시상대에 올랐다.
김영범은 20일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 경영 남자 자유형 100m 결승에서 47초65로 터치패드를 찍어 은메달을 차지했다. 함께 출전한 황선우는 47초79로 3위에 올라 동메달을 목에 걸었다.
금메달은 이 종목 세계기록(46초40) 보유자인 판잔러(중국)가 가져갔다. 판잔러는 47초61을 기록해 2022 항저우 대회에 이어 아시안게임 2연패에 성공했다. 김영범과 판잔러의 격차는 불과 0.04초였다.
아쉬움이 남을 만큼 치열한 승부였다. 김영범은 출발부터 거침없이 속도를 높여 첫 50m 구간을 22초81로 가장 먼저 통과했다. 반환점을 돈 뒤에도 선두를 지키며 세계 최강 판잔러를 위협했지만 마지막 구간에서 추격을 허용했다. 끝까지 접전을 펼쳤으나 0.04초 차로 금메달을 내줬다.
그래도 의미 있는 은메달이었다. 자유형 100m 한국기록(47초39) 보유자인 김영범은 자신의 기록에 0.26초 뒤진 47초65를 기록하며 생애 첫 아시안게임 개인 종목 메달을 수확했다. 2022 항저우 대회에서는 계영 종목에서 은메달을 획득한 바 있다.
황선우도 자신의 이름값을 했다. 오전 예선을 48초13으로 전체 2위로 통과한 황선우는 결승에서 기록을 0.34초 단축한 47초79로 동메달을 차지했다. 2022 항저우 대회에 이어 자유형 100m에서 2회 연속 동메달이다.
한국 수영이 아시안게임 남자 자유형 100m에서 한 대회에 두 명의 메달리스트를 배출한 것은 이번이 처음이다. 이전까지 이 종목에서 메달을 획득한 한국 선수는 박태환과 황선우뿐이었다.
박태환이 2006 도하 대회 은메달과 2010 광저우 대회 금메달을 따냈고, 황선우가 항저우에서 동메달을 추가했다. 여기에 김영범이 새로운 메달리스트로 합류했다.
특히 세계기록 보유자 판잔러를 상대로 김영범과 황선우가 각각 0.04초, 0.18초 차까지 따라붙으면서 한국 남자 단거리 수영의 경쟁력을 확인했다.
wcn05002@newspim.com