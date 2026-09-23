[2026AG] '11-13→15-13' 오상욱, 남자 사브르 금메달…AG 개인전 2연패

AI 핵심 요약beta
- 오상욱이 23일 아시안게임 남자 사브르 개인전 우승했다.
- 결승서 선천펑을 15-13으로 꺾고 2연패를 달성했다.
- 오상욱은 26일 단체전 금메달에도 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 펜싱 남자 사브르 간판 오상욱(대전광역시청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 개인전 정상에 올랐다. 결승에서 11-13의 열세를 뒤집으며 아시안게임 개인전 2연패를 달성했다.
오상욱은 23일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 펜싱 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국)을 15-13으로 꺾고 금메달을 차지했다.
이번 금메달은 한국 선수단의 대회 8번째 금메달이다. 한국 펜싱에서는 전날 여자 에페 개인전 송세라(부산광역시청)에 이어 두 번째 금메달이 나왔다.
2022 항저우 아시안게임에서도 개인전 금메달을 따낸 오상욱은 두 대회 연속 정상에 올랐다. 한국 남자 사브르도 아시안게임 개인전 5연패를 이어갔다. 구본길이 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 3연패를 달성했고, 이후 오상욱이 항저우와 이번 대회에서 연속 우승했다.
오상욱의 출발은 순탄하지 않았다. 예선에서 5경기 3승2패를 기록하며 다소 고전했다. 하지만 토너먼트에 들어서면서 경기력이 살아났다.
16강에서 휴고 호(홍콩)를 15-9로 꺾었고 8강에서는 로이스 찬(홍콩)을 15-6으로 제압했다. 준결승에서는 한국의 도경동을 8강에서 꺾고 올라온 아르툠 사르키샨(카자흐스탄)을 상대로 15-9 승리를 거두며 결승에 올랐다.
결승에서는 여러 차례 위기를 넘겼다. 오상욱은 초반 4-1까지 앞섰지만 선천펑에게 연속 실점을 허용하며 역전을 내줬다. 이후 다시 8-7로 앞선 채 첫 피리어드를 마쳤다.
두 번째 피리어드에서는 9-11로 밀렸다. 오상욱은 연속 공격을 성공시켜 11-11 동점을 만들었지만 다시 2점을 내주며 11-13까지 몰렸다.
여기서부터 오상욱의 집중력이 빛났다. 연속 득점으로 13-13 균형을 맞춘 뒤 상대 어깨를 공략해 14-13으로 역전했다. 마지막 공격은 비디오 판독 끝에 오상욱의 득점으로 인정되면서 승부가 끝났다.
오상욱은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서는 개인전 은메달과 단체전 금메달을 획득했다. 항저우 대회에서는 개인전과 단체전을 모두 석권했다. 이후 2024 파리 올림픽에서도 개인전과 단체전 2관왕에 오르며 한국 남자 사브르의 간판으로 자리 잡았다.
지난 시즌에는 허리 추간판탈출증 등 부상으로 어려움을 겪었지만 올해 국제펜싱연맹(FIE) 월드컵에서 두 차례 개인전 정상에 올랐고, 아시아선수권에서도 개인전 우승을 차지했다.
개인전 타이틀 방어에 성공한 오상욱은 오는 26일 열리는 남자 단체전에서도 금메달에 도전한다.
football1229@newspim.com