강신철 국방장관, 서부전선 25사단 찾아 "도발·침범 땐 단호 대응"

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방부 장관이 23일 서부전선 25사단을 찾아 격려했다.
- 지뢰 추정 폭발로 부상한 장병 치료와 지원 의지를 밝혔다.
- 최전방에 적 도발 시 주저 말고 단호히 대응하라 지시했다.
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GOP 지휘통제실서 대비태세 점검…"어떤 상황에도 즉각 대응" 지시
최전방 장병에 "여러분의 단호한 대응이 곧 나의 명령" 강조
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 서부전선 최전방 부대를 찾아 최근 비무장지대(DMZ) 작전 중 지뢰로 추정되는 폭발로 부상자가 발생한 장병들을 격려하고, 경계작전 태세를 점검했다. 취임 후 첫 공식 현장 방문이다. 강 장관은로 최전방 장병들에게 적의 도발이나 침범 시 지체 없이 단호하게 대응하라고 지시했다.
국방부는 23일 강 장관이 이날 서부전선에 있는 육군 제25보병사단을 방문했다고 밝혔다. 25사단은 최근 DMZ 작전 과정에서 지뢰로 추정되는 폭발 상황으로 장병 부상자가 발생한 부대다. 강 장관은 취임 후 첫 현장지도를 이 부대로 정해 부상 장병의 치료·지원 의지를 밝히는 한편, 최전방 군사대비태세를 직접 확인했다.
강 장관은 부상자가 발생한 부대를 찾아 장병들을 위로하며 "흔들림 없이 작전기강을 유지하며 임무를 완수하는 것이 우리 국민과 병상에 있는 전우가 바라는 모습"이라고 말했다. 이어 "전우와 가족들이 치료와 회복에만 전념할 수 있도록 국가가 끝까지 책임지고 살피겠다"고 했다.
작전 수행 중 부상한 장병과 가족에 대한 국가 책임을 분명히 하는 동시에, 현장 부대의 경계작전 기강이 위축돼서는 안 된다는 메시지를 낸 것이다.
강 장관은 이후 전망대에서 전방 작전상황을 보고받고 GOP대대 지휘통제실을 방문해 현행 대비태세를 점검했다. 그는 "어떠한 상황에서도 즉각 대응할 수 있도록 확고한 작전기강을 유지하라"고 당부했다. GOP(일반전초)는 군사분계선(MDL) 인근에서 북한군의 이상 동향과 침투·도발 가능성을 감시하는 최전방 경계작전의 핵심 축이다.
특히 강 장관은 최전방 근무 장병들에게 "적이 도발하거나 침범하면 주저하지 말고 단호하게 대응하라"며 "여러분의 단호한 대응이 곧 나의 명령"이라고 강조했다. 이는 최전방 현장에서 적의 도발 징후나 실제 침범이 발생할 경우, 지휘관과 장병들이 확립된 교전규칙과 작전절차에 따라 신속히 대응해야 한다는 취지로 해석된다.
이번 방문은 장관 취임 직후 DMZ 작전 중 장병 부상 사고가 발생한 부대를 직접 찾았다는 점에서, 현장 장병 보호와 확고한 군사대비태세를 동시에 주문한 행보로 풀이된다.
gomsi@newspim.com